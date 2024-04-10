Атака на аеродром у Єйську: пошкоджено російський літак-амфібію, – аналітики

Внаслідок атаки дронів на аеродром Єйськ 5 квітня було пошкоджено російський літак-амфібію "Бе-200". В мережі оприлюднили супутниковий знімок, на якому видно пошкодження російського борта.

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю, 5 квітня, гучні вибухи лунали одразу у п'яти регіонах. Росіяни повідомляли про удари дронів у Ростовській області, а також в містах Воронеж, Курськ, Єйськ та Енгельс.

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Пошкоджено російський літак-амфібію "Бе-200"

На супутниковому знімку, опублікованому OSINT-розслідувачем MT Anderson, видно завдані пошкодженя.

Так, як показує опублікований знімок, в літака відсутня частина лівого крила, а на плитах є сліди палива.

Крім цього, на кадрі можна помітити інші літаки, які були розміщені на території аеродрому.



Пошкоджено російський літак-амфібію / Фото MT Anderson

Що відомо про пошкоджений літак

"Бе-200" – багатоцільовий російський літак-амфібія (літаючий човен). Літак здатний злітати як з землі, так і з водної поверхні.

Основні його сфери застосування:

перевезення пасажирів і вантажів;

гасіння пожеж,

пошуково-рятувальні операції,

охорона водних поверхонь,

екологічні місії.

Атака по російських аеродромах

Джерела 24 Каналу повідомляли, що у ніч проти 5 квітня Україна завдала ударів по трьох аеродромах в Росії:

У Курську,

у Єйську,

в Енгельсі.

Повідомлялося, що на аеродромі "Енгельс-2", ймовірно, суттєвих пошкоджень зазнали щонайменше 3 стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Крім цього, у Єйську згоріли два Су-25.

За даними джерел, операція була здійснена силами ГУР та ЗСУ України.