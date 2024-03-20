На аеродромі "Енгельс" за день до атаки було 11 літаків: супутникові знімки

Головне управління розвідки повідомило про "планові роботи" на аеродромі "Енгельс", де вночі пролунали вибухи. Там базувалися російські літаки.

Місто Енгельс у Росії, де розташований аеродром стратегічної авіації, вночі проти 20 березня зазнало атаки. За інформацією українських розвідників, цілі були уражені, однак подробиці поки що невідомі.

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Там був понад десяток літаків

Про атаку безпілотників уночі писали російські телеграм-канали. Її також підтвердив губернатор регіону Роман Бусаргін. Крім цього, міноборони Росії повідомляло про знищення 4 українських БпЛА над Саратовською областю.

Зокрема, саме в місті Енгельс розташований аеродром, із якого злітають бомбардувальники, що масовано атакують Україну.

Відповідно до супутникових знімків, 19 березня 2024 року на території аеродрому перебували 11 літаків, зокрема 9 бомбардувальників: 6 Ту-95 (один із яких у неробочому стані) та 3 Ту-160.



На Аеродромі "Енгельс" було 11 літаків / Фото "Схем"



У місті Енгельс уночі чули вибухи / Фото "Схем"

Що це за аеродром