Льотчик-інструктор сказав, під час якої атаки ЗСУ могли знищити бомбардувальник Ту-22М3

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що українські військові нещодавно знищили російський дальній бомбардувальник Ту-22М3. За останній час було 3 успішних атаки на ворожі аеродроми, під час однієї з яких і могли вдарити по літаку.

Відомо, що бомбардувальник був знищений дроновим ударом одразу після приземлення. Вартість Ту-22М3 складає 100 мільйонів доларів. Детальніше 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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На якому аеродромі ЗСУ могли знищити Ту-22М3

У ніч на 20 березня українські дрони атакували військовий аеродром "Енгельс" під Саратовом. Внаслідок удару росіяни втратили понад 100 ракет Х-101, а також спеціальну інженерну службу, не кажучи вже про пошкоджену авіаційну техніку.

Згодом відбулася ще одна атака на "Енгельс", де зазвичай базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, хоча інколи там можна побачити й Ту-22М3. Саме на цьому аеродромі українські дрони, могли уразити один із бомбардувальників.

У ніч на 31 березня українські безпілотники атакували військову базу "Шайковка", основну точку дислокації Ту-22М3. Удар мав значні результати, оскільки вдалося знищити також інженерну службу, яка забезпечує паливо для ракет Х-22. Отже, й на цьому аеродромі могли пошкодити бомбардувальник.

Ту-22М3 Надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець зі змінною геометрією крила. У новій модифікації літака, що був побудований у 1974 році, були встановлені більш потужні й економні двигуни НК-25 з електронною системою управління ЕСУД-25.

У ніч на 9 квітня українські дрони здійснили успішну атаку на авіабазу "Моздок", яка за функцією схожа на "Шайковку". Там розміщена ескадрилья Ту-22М3 (приблизно 10 одиниць), а також ті самі ракетні комплекси й інженерні служби, що і на інших аеродромах.

Протягом найближчих днів Генштаб може підтвердити знищення та пошкодження певної кількості технічного обладнання,

– зазначив Роман Світан.

Сили оборони України виконують одне з ключових завдань – знищення російських авіаційних засобів ураження, місць їх базування та систем радіоелектронної боротьби.