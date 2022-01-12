Аеропорт Алмати готовий до роботи: стало відомо, коли його відкриють

Аеропорт в Алмати у Казахстані поки перебуває закритий. Однак він готовий відновити свою роботу.

Про це повідомили у комітеті цивільної авіації Міністерства промисловості та інфраструктурного розвитку Казахстану. За їхньою інформацією, аеропорт відкриють вже з 13 січня 2022 року.

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Аеропорт повинен запрацювати з 13 січня

За попередньою інформацією керівництва аеропорту, від 8:00 до 21:00, відповідно до розкладу польотів авіакомпаній, здійснюватимуться рейси:

внутрішні;

міжнародні.

З метою забезпечення безпеки, доступ до термінала дозволять лише пасажирам. Ще 11 січня з'явилась інформація, що аеропорт в Алмати технічно готовий до того, щоб його відкрили.

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