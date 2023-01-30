"Вузол оборони": росіяни звели загородження навколо аеродрому у Бердянську – супутникові фото

Російські окупанти готуються обороняти аеродром у Бердянську Запорізької області, який розташований майже за 100 кілометрів від лінії фронту.

Ще раніше цей аеродром окупанти перетворили буквально на власну військову базу. Нові супутникові фото від Planet Labs, датовані 27 січня, свідчать про те, що тепер росіяни активно взялись за його "оборону".

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Навколо аеродрому створюють "вузол оборони"

Так, на фото можна розпізнати 9 летальних апартів, серед яких 8 вертольотів та один безпілотник, ймовірно, "Форпост". Також на аеродромі помітили активність наземного персоналу та техніки.

Російська авіація на території аеродрому у Бердянську / Фото Defence Express

Водночас аналітики звернули увагу на одну важливу деталь: росіяни намагаються перетворити аеродром на вузол оборони, там уже звели укріплення.

Лінія оборони росіян складається з окопів, траншей та окремих позицій, зокрема укриттів для техніки Окупанти уже звели там протитанкові бетонні загородження, так звані "пірамідки Вагнера",

– йдеться у статті.

Оборонні споруди біля аеродрому у Бердянську / Фото Defence Express

Ймовірно, у росіян "великі плани" на аеродром

Зазначають, що станом на 27 січня близько 30% аеродрому оточено цими спорудами. Таку оборону аеропорту росіяни звели усього за два тижні, з 10 січня.

Ймовірно, у росіян значно більші плани на цей об'єкт, ніж просто використовувати його як передову вертолітну базу,

– зазначили фахівці.

Коротко про ситуацію у Запорізькій області

Згідно з актуальним зведенням Генерального штабу ЗСУ, росіяни розпочали невеликі штурми в Запорізькій області.

Депутат Запорізької ОВА Сергій Лишенко розповів, що Запоріжжя – це важлива стратегічна точка для Росії. Якщо окупанти намагатимуться наступати, це буде відтягувати на себе значну кількість сил ЗСУ. Адже на цих територіях є 20 тисяч російських військових, які готові розпочати атаку.

За його словами, наразі росіяни припинили звозити у Запоріжжя нові підрозділи військових, водночас відбувається певне перегрупування сил.

Секретар РНБО Олексій Данілов також відзначив активність росіян на Запоріжжі. За його словами, окупанти намагаються виявити слабкості в обороні наших захисників. Відтак, ймовірно, що Росія може піти в наступ на Запорізькому напрямку.