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      Аеропорт Львова відновив роботу після інциденту з літаком: фото

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      Літак МАУ викотився за межі злітно-посадкової смуги. / Фото з інстаграму

      Міжнародний аеропорт імені Данила Галицького "Львів" 23 листопада призупинив роботу через літак МАУ, який викотився за межі злітно-посадкової смуги. Станом на 12.00 аеропорт відновив роботу.

      Інцидент з літаком МАУ трапився о 7:00, повідомили у пресслужбі львівського аеропорту. Літак прямував у Київ – рейс PS034.

      Важливо: Аеропорт Одеси відновив роботу через добу після аварії літака

      Літак викотився через складні погодні умови під час розвороту в торці смуги. Пасажирів і багаж евакуювали, постраждалих немає. З пасажирами працював представник авіакомпанії.

      Станом на 11.20 літак МАУ уже евакуювали з злітно-посадкової смуги.

      Зауважимо, що сьогодні в Україні опади та низька температура. Через це на дорозі утворилася ожеледиця.

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини Львова Новини Києва МАУ Негода в Україні Погода Транспорт авіація
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