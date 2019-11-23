Аеропорт Львова відновив роботу після інциденту з літаком: фото

Міжнародний аеропорт імені Данила Галицького "Львів" 23 листопада призупинив роботу через літак МАУ, який викотився за межі злітно-посадкової смуги. Станом на 12.00 аеропорт відновив роботу.

Інцидент з літаком МАУ трапився о 7:00, повідомили у пресслужбі львівського аеропорту. Літак прямував у Київ – рейс PS034.

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Літак викотився через складні погодні умови під час розвороту в торці смуги. Пасажирів і багаж евакуювали, постраждалих немає. З пасажирами працював представник авіакомпанії.

Станом на 11.20 літак МАУ уже евакуювали з злітно-посадкової смуги.

Зауважимо, що сьогодні в Україні опади та низька температура. Через це на дорозі утворилася ожеледиця.