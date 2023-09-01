Росіянам знову тривожно: у московських аеропортах вкотре оголосили план "Килим"

Вранці 1 вересня окупанти вкотре оголосили план "Килим". Рейсти затримують та скасовують. Окупанти знову верещать про нібито "атаку дронів".

Уже відомо про затримку щонайменше 32 рейсів. Ще 20 – скасували. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.

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"Панікі нєт": аеропорти закрили нібито через "атаку БпЛА"

Телеграм-канали та росЗМІ повідомили про закриття аеропортів "Внуково" і "Домодєдово" о пів на 7 ранку. Згодом додали ще й "Шереметьєво" та "Жуковський".

Пропагандисти зазначили, що в аеропортах знову оголосили план "Килим". Рейси не приймають. Тож літаки змушені "намотувати круги" на околицях Москви.

У Москві знову план "Килим" / Фото з мережі

За словами пасажирів, через гучний зв'язок оголосили, що літаки затримуються у зв'язку із закриттям повітряного простору.

Уже відомо, що понад 30 авіарейсів затримали, а ще 20 – скасували. Згодом мер Собянін заявив, що поруч із Люберцями нібито "припинено чергову спробу прольоту "безпілотника" до Москви. Постраждалих і руйнувань, як завжди, нібито "нєт". Втім, екстрені служби чомусь працюють на місці події.

Російські пропагандисти волали, що одразу два "дрони атакували" Курчатов. Там нібито пошкоджено адміністративну будівлю та житловий будинок. Уже традиційно агресор абсурдно звинуватив у всьому Україну.

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У московських аеропортах знову скасовують рейси / Фото з мережі

Чому росіяни оголошують план "Килим" Згідно з постановою російського уряду, цей план оголошують при незаконному перетині кордону, а також з появою в повітряному просторі невідомих об'єктів.



"Килим" передбачає негайну посадку чи виведення із зони всіх цивільних літаків, крім військових і рятувальних.