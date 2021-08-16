Афганістан хочуть покинути ще понад 70 українців, – МЗС

У зв'язку зі захопленням "Талібаном" влади в Афганістані 74 українці хочуть покинути азійську державу. Наразі дипломатичні відомства опрацьовують шляхи евакуації наших громадян.

Відповідну заяву зробив заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін в ефірі одного з телеканалів.

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Посольством України у Таджикистані встановлено прямий зв'язок з 74 громадянами України та членами їх сімей, які висловили бажання повернутися до України з урахуванням різкого погіршення соціально-економічної ситуації в Афганістані,

– сказав дипломат.

Він також порадив українцям, які хочуть покинути країну, звертатися на гарячу лінію МЗС або посольств в Узбекистані та Таджикистані.

Дипломатичні установи опрацьовують маршрути евакуації.

Декілька годин тому, за словами речника міністерства Олега Ніколенка, таких людей було близько 50.

Ситуація в Афганістані: що відомо

Джо Байден ухвалив рішення вивести з Афганістану американських військових. Вони мають залишити територію країни до 11 вересня 2021.

Тим часом таліби почали брати нові території під власний контроль. Вони вдавались до різних звірств, як от страта військових, які вже здалися.

Наразі під контролем бойовиків перебувають всі прикордонні переходи: покинути країну можна тільки на літаках з аеропорту Кабула.

Кількість громадян України, які хочуть покинути Афганістан, зростає.

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