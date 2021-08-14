Афганістан стає неконтрольованим, – генсек ООН звернувся до талібів
Джерело:Al Jazeera
Бойовики "Талібану" повинні негайно припинити наступ на Кабул. До цього закликав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.
За його словами, ситуація в Афганістані виходить з-під контролю. Кількість жертв через напади на мирних людей – більша за 1000.
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В ООН закликали талібів припинити наступ
Під час брифінгу в ООН 13 серпня генсек організації Антоніу Гутерреш висловився щодо афганської кризи 2021 року. Він акцентував на:
- Порушеннях прав людини на захоплених талібами землях.
- Та численних жертвах серед мирних людей.
Ситуація в Афганістані виходить з-під контролю. Тільки за останній місяць понад 1000 людей вбито або поранено під час нападів на мирне населення,
– сказав генсек ООН.
І наголосив, що силове захоплення влади "Талібаном" призведе:
- До повної міжнародної ізоляції Афганістану.
- А ще й до громадянської війни в цій країні.
Я нагадую всім сторонам про їхній обов'язок захищати мирне населення! І закликаю талібів негайно припинити наступ та повернутися за стіл перемовин заради миру,
– згодом написав Гутерреш у твітері.
На мапі нижче – ситуація в Афганістані станом на 13 серпня:
- Жовтим кольором позначені території, контрольовані талібами до серпня 2021.
- Червоним – захоплені у серпні.
- А синім – ті, де владу утримує уряд.
Територіальний поділ в Афганістані станом на 13 серпня / Інфографіка Al Jazeera
Що відбувається в Афганістані
- Погіршення ситуації в Афганістані почалося відтоді, як США почали виведення з країни своїх військ.
- Бойовики радикального руху "Талібан" рвучко активізувалися, і наступають на контрольовані урядом землі.
- Захід закликав своїх громадян негайно покинути Афганістан. Таку ж рекомендацію видало й МЗС України.
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