В Афганістані розбився російський приватний літак: він впав у горах

В Афганістані розбився приватний пасажирський літак Falcon 10, який летів із Індії у Росію. На борту перебував російський бізнесмен з Волгодонська разом з дружиною.

Перед падінням пілоти почергово повідомили про відмову двох двигунів. Ймовірно, саме це й стало причиною авіатрощі.

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Падіння літака в Афганістані

Ввечері 20 січня приватний літак Falcon 10, що летів до Москви, зазнав аварії в горах Афганістану. Екіпаж літака 25 хвилин до зникнення з радарів повідомив, що у них закінчується паливо, тому вони планують здійснити посадку на аеродромі Таджикистану. Згодом пілоти почали заявляти, що у них відмовляють двигуни.

Приватний літак впав біля гори Топхане у районі Зебак. Офіційна причина аварії літака – відмова двох двигунів, технічна несправність.

У Афганістані розбився російський приватний літак: відео з місця трощі

Як повідомляють російські ЗМІ, на борту перебував бізнесмен Анатолій Євсюков та його дружина. Сімейна пара відпочивала у Таїланді, але жінка захворіла. Її навіть довелося підключити до апарату ШВЛ. Було прийнято рішення про переліт.

За попередніми даними, на борту було 6 осіб – 4 члени екіпажу і 2 пасажири. За інформацією російського посольства в Афганістані, принаймні 4 особи вижили, доля решти встановлюється.

Проблеми з літаками у Росії