В Афганістані під час протестів проти "Талібану" вбили 3 людей, ще десять поранені

В афганському місті Джелалабад та низці інших пройшли протести проти талібів. Втім, "Талібан" не став терпіти мітингарів і відкрив вогонь по людях.

Щонайменше три людини були вбиті лише в одному Джелалабад. Ще більше десятка отримали вогнепальні поранення.

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Протести проти "Талібану" закінчилися смертями

Десятки людей вийшли на вулиці, тримаючи чорно-червоно-зелений прапор Афганістану в руках. Афганці проводили мирну акцію, йдучи колоною. У мережі оприлюднили відео, на яких чути звуки пострілів.

Люди загинули, коли місцеві жителі намагалися встановити національний прапор Афганістану на площі. Коли таліби захопили місто, то одразу ж замість нього повісили прапор "Талібану".

Репортер місцевого інформаційного агентства Бабрак Амірзада розповів, що його та телеоператора з іншого агентства побили таліби. Вони намагалися висвітлювати обстріли мітингарів в прямому ефірі.

Що відбувається в Афганістані

15 серпня "Талібан" захопив Кабул і оголосив повний контроль над державою.

Таліби запевняли, що все буде "не так, як раніше". Мовляв, вони не збираються вчиняти самосуд над афганцями, усе розсудить шаріатський суд.

Терористи оголосили загальну амністію для всіх урядовців та закликали афганців повертатись до роботи.

Жінкам був обіцяний дозвіл не носити паранджу та послаблення правил.

Втім, люди не вірять терористам і продовжують спроби залишити країну. В аеропорту Кабула знову сталися сутички і хаос.