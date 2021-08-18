В Афганістані під час протестів проти "Талібану" вбили 3 людей, ще десять поранені
Джерело:Al Jazeera
В афганському місті Джелалабад та низці інших пройшли протести проти талібів. Втім, "Талібан" не став терпіти мітингарів і відкрив вогонь по людях.
Щонайменше три людини були вбиті лише в одному Джелалабад. Ще більше десятка отримали вогнепальні поранення.
Жахливе А обіцяли права: бойовики "Талібану" вбили жінку без паранджі на очах у людей
Протести проти "Талібану" закінчилися смертями
Десятки людей вийшли на вулиці, тримаючи чорно-червоно-зелений прапор Афганістану в руках. Афганці проводили мирну акцію, йдучи колоною. У мережі оприлюднили відео, на яких чути звуки пострілів.
Люди загинули, коли місцеві жителі намагалися встановити національний прапор Афганістану на площі. Коли таліби захопили місто, то одразу ж замість нього повісили прапор "Талібану".
Репортер місцевого інформаційного агентства Бабрак Амірзада розповів, що його та телеоператора з іншого агентства побили таліби. Вони намагалися висвітлювати обстріли мітингарів в прямому ефірі.Важливо! Мітинги проти талібів відбуваються у декількох містах Афганістану. І скрізь вони закінчуються вогнем. Так, бойовики "Талібану" 18 серпня відкрили вогонь по мирних людях в афганській провінції Нангархар. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше 2 осіб.
Що відбувається в Афганістані
- 15 серпня "Талібан" захопив Кабул і оголосив повний контроль над державою.
- Таліби запевняли, що все буде "не так, як раніше". Мовляв, вони не збираються вчиняти самосуд над афганцями, усе розсудить шаріатський суд.
- Терористи оголосили загальну амністію для всіх урядовців та закликали афганців повертатись до роботи.
- Жінкам був обіцяний дозвіл не носити паранджу та послаблення правил.
- Втім, люди не вірять терористам і продовжують спроби залишити країну. В аеропорту Кабула знову сталися сутички і хаос.