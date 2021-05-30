В Афганістані підірвався університетський автобус: загинули викладачі

У центрі Афганістану вибухнула придорожня бомба. На неї наїхав автобус, в якому перебували співробітники місцевого університету. Загинули щонайменше 3 викладачів, 15 отримали поранення.
Співробітники університету Аль-Біруні подорожували через Чарикар, столицю провінції Парван. Вона розташована приблизно за 70 кілометрів від столиці – Кабула.
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За повідомленнями правоохоронців, вибух стався 29 травня приблизно о 15:15 за місцевим часом. Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.
Представник міністерства зазначив, що деякі з поранених вчителів перебувають у критичному стані. Поранений, зокрема, ректор університету Абдул Каахар.
В останні тижні в Афганістані спостерігається зростання насильства, оскільки США та НАТО готуються до виведення всіх військ, зазначає BBC.
Виведення військ з Афганістану: що відомо
- Виведення військ США та НАТО з Афганістану мало стартувати 1 травня. Проте його розпочали раніше, а саме – 25 квітня.
- Крайній термін виведення – 11 вересня. Саме тоді мине 20 років з дня нападу на Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку.
- Американський президент Джо Байден раніше заявляв, що Вашингтон виконав свої завдання на території Афганістану.
- Проте у Держдепі США занепокоєні тим, що після виведення військ до влади у країні можуть прийти представники "талібану".