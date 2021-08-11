В Афганістані таліби силоміць забирають 12-річних дівчат у сексуальне рабство

Ватажки "Талібану" почали вимагати від імамів захоплених районів Афганістану списки незаміжніх дівчат та жінок. До бойовиків у сексуальне рабство потрапляють навіть 12-річні.

У липні з'явилася інформація про те, що бійці наказали імамам і старійшинам племен підготувати списки жінок віком від 15 до 45 років – незаміжніх або вдів. Їх хотіли насильно видати їх заміж за бойовиків.

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Таліби беруть у сексуальне рабство неповнолітніх

Вже у серпні стало відомо, що у сексуальне рабство до бійців "Талібану" потрапляють і 12-річні дівчатка. Терористи розглядають дівчат та жінок як "військову здобич", яку слід розділити між переможцями.

"Їм навіть не обов'язково одружуватися, це форма сексуального рабства", – наголосив професор політики Американського університету в Афганістані Омар Садр. Він пояснив, такі дії є формою "етнічної чистки", адже інші культури примусово асимілюються у пуштунській групі талібів.

У зв'язку із ситуацією, багато жінок і дівчат змушені кидати свої сім'ї та втікати зі захоплених талібами населених пунктів.

До слова, ситуація в Афганістані погіршилася після того, як Сполучені Штати почали виводити звідти свої війська.

Загострення ситуації в Афганістані: коротко