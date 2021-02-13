В Афганістані тривають теракти: багато загиблих, серед них – діти

13 лютого 2021 , 15:43
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У кількох регіонах Афганістану протягом останніх тижнів відбувались теракти. Є загиблі, серед них – діти. Крім того, 13 лютого терористи заклали бомбу біля ігрового майданчика.

Джерело:

AA

Терористи заклали вибухівку на узбіччі дороги біля селища Котурбулак.

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Що відомо про теракти

  • У провінції Кундуз на півночі Афганістану в результаті теракту загинули двоє дітей. Відповідальність за це поки не взяло жодне угрупування, однак влада переконана, що за цим стоїть рух "Талібан".
  • Вранці 13 лютого через вибух провінції Кандагар загинули 12 співробітників поліції.
  • Крім того, напередодні внаслідок терактів загинули представники влади, журналісти, судді та активісти.

Що таке "Талібан"?

Це радикальний ісламістський рух, який у багатьох країнах вважають терористичною організацією. Штаб-квартира "Талібану" розташована у Катарі.

Що цьому передувало