В Афганістані тривають теракти: багато загиблих, серед них – діти

У кількох регіонах Афганістану протягом останніх тижнів відбувались теракти. Є загиблі, серед них – діти. Крім того, 13 лютого терористи заклали бомбу біля ігрового майданчика.
Джерело:AA
Терористи заклали вибухівку на узбіччі дороги біля селища Котурбулак.
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Що відомо про теракти
- У провінції Кундуз на півночі Афганістану в результаті теракту загинули двоє дітей. Відповідальність за це поки не взяло жодне угрупування, однак влада переконана, що за цим стоїть рух "Талібан".
- Вранці 13 лютого через вибух провінції Кандагар загинули 12 співробітників поліції.
- Крім того, напередодні внаслідок терактів загинули представники влади, журналісти, судді та активісти.
Що таке "Талібан"?Це радикальний ісламістський рух, який у багатьох країнах вважають терористичною організацією. Штаб-квартира "Талібану" розташована у Катарі.
Що цьому передувало
- Перед тим відбувались перемовини між "Талібаном" та урядом Афганістану, які проводили США.
- Команда президента США Джо Байдена переглядає угоду про мир, яку адміністрація попередника Дональда Трампа підписала із "Талібаном" у лютому 2020 року. Вона вимагає від усіх країн США та союзних сил покинути країну до 1 травня.
- США зменшили кількість військовослужбовців в Афганістані там, де була підписана угода, однак насильство в країні залишається на високому рівні.