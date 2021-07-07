В Афганістані заявили про вирішальну фазу війни з Талібаном
7 липня 2021 , 16:16Читать новость на русском
Джерело:Interfax-Azerbaijan
Ситуація в Афганістані вкрай загострилася на тлі виведення військ США. В країні повідомили про критичну фазу.
Про початок так званої вирішальної фази заявив глава Міноборони Афганістану Бісмілла Хан Мохаммаді. Війська Талібану активізували бойові дії.
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"Ми визнаємо, що війна вирує в Афганістані й що військова обстановка в країні вкрай чутлива. Війна вступила у вирішальну, критичну фазу", – сказав Мохаммаді.
Таліби захоплювали нові райони країни, на півночі та поблизу кордону з Таджикистаном й Узбекистаном зокрема. Бойовики Талібану підійшли впритул до адміністративних центрів низки провінцій Афганістану.
Загострення ситуації в Афганістані: головне
- Джо Байден навесні 2021 року ухвалив рішення вивести з Афганістану війська до 11 вересня. Відповідне рішення ухвалили й в НАТО.
- Операцію виведення військ США та НАТО розпочали 25 квітня. Однак процес уповільнили, адже Афганістан зіткнувся з наступом Талібану на свої території.
- З початку виведення сил Сполучених Штатів Талібан захопив понад 70 районів Афганістану.