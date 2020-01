Гурт Asking Alexandria випустив делюкс однойменного альбому

До релізу увійшли шість нових пісень — демо та live-версії, а також акустика і ремікси.

Deluxe-версія альбому стала пізнім різдвяним подарунком для прихильників. Реліз, що отримав назву LP5 DLX, святкує другу річницю виходу феноменально успішного однойменного альбому Asking Alexandria. До нього увійшли шість раніше не виданих бонус-треків. Серед них — повноформатна версія пісні Vultures, оригінальний демо-запис Rise Up, ремікс від Dex Luthor, акустична версія Alone In A Room та лайв з виступу гурту у Sirius XM.

"Цей альбом став для нас першим розділом нової історії. Не тільки способом почати все спочатку, але й залишити ті проблеми, які у нас були, які так довго стримували нас у минулому. У студії з'явилось нове полум'я, і ми взяли його і побігли! Ми чудово провели час, створюючи цей альбом, і ми не можемо не випустити його два роки потому, щоб фанати почули ще трохи музики і відсвяткували те, що ми зробили. Дякуємо вам всім!" — Asking Alexandria.

У Asking Alexandria майже п'ятнадцятирічна історія, за яку він пережив багато злетів та падінь. За плечима у музикантів сотні тисяч виданих платівок та потрійне потрапляння в топ-10 чарту Billboard. Сьогодення гурту називають "новою ерою", оскільки після сольних експериментів вокаліста Денні Ворснопа з кантрі та поп-джазом, а також короткого фронтменства українця Дениса Шафоростова в 2015-2016, Ворсноп знову на чолі Asking Alexandria. І гурт наче повстав з попелу — свіжий, але так само гучний і потужний.

"Нам постійно говорили, що і як треба робити, щоб люди нас слухали. Ми хотіли трохи пригальмувати, але у відповідь чули: "Якщо ви зупинитеся, то вашій кар'єрі кінець". Ми вирішили забити на всіх, стати тверезими та стабільними. Та найголовніше — обирати те, що ми будемо робити, як ми це будемо робити і коли ми це будемо робити ", — Денні Ворсноп, вокаліст Asking Alexandria.

Зараз одна з найвідоміших металкор-груп працює над записом нового альбому, а вже 20 квітня 2020 року Asking Alexandria приїде до Києва. Чи привезуть рокери свіжий альбом, чи зіграють тільки кілька нових пісень — дізнаємось вже в квітні у Stereo Plaza.

Квитки на Asking Alexandria у Києві доступні на Concert.ua.