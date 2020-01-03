KAZKA показала, як знімала своє найвідвертіше відео

Фотографії з бекстейджу зйомок кліпу, який вже встигли розкритикувати за еротику, з'явились у офіційному Instagram гурту.

Вокалістка гурту KAZKA Олександра Зарицька виклала в мережу фото зі зйомок кліпу на пісню "Палала". Це найгарячіше відео українського поп-гурту, у якому пишнотіла вокалістка постає у білизняних образах. Вся стилістика виконана у червоних кольорах, а головним символом стали червоні нитки, якими "зшивали" героїв кліпу. Режисером відео виступив Алан Бадоєв.

"Це найвідвертіша наша відеоробота. Це найвідвертіше моє зізнання. Мій пошук себе, своєї привабливості, своєї краси! Я вдячна Алану Бадоєву за те, що він показав мене справжньою, звабливою, такою, якою ви мене ще не бачили", — зізналась Олександра Зарицька, вокалістка гурту KAZKA.

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"Палала" — перша відеоробота з нового альбому KAZKA, що вийшов 27-го грудня і отримав назву NIRVANA. А вже 4 березня кияни зможуть почути свіжий реліз зі сцени Палацу Спорту. Гурт KAZKA обіцяє представити глядачам нову приголомшливу програму і виконати вже відомі пісні "Свята" та "Плакала".

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