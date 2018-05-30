Афіша подій на червень у Києві: круті концерти та вечірки, які не можна пропустити

Куди піти в Києві в червні? Однозначно, на концерти, вечірки та літні фестивалі. Адже культурне життя Києва не знає, що таке відпустка. Ми зібрали найцікавіші події місяця, які не можна пропустити.

Афіша подій у Києві на червень 2018

Літо на ВДНГ

ВДНГ

1 червня – 31 серпня

Вартість: вхід вільний

Читайте також: Літо в Києві: афіша подій, які не можна пропустити



Літо на ВДНГ триватиме з початку червня до кінця серпня

Якщо ви мрієте поїхати у відпустку, але поки що змушені залишитись в місті, вас порадує запуск масштабного сезонного проекту – "Літо на ВДНГ". На 268 гектарах збереться рекордна для Києва кількість літніх розваг для сімейного відпочинку під загальним девізом "Давай в літо!". Улюбленими сімейними активностями стануть контактний зоопарк Animal Park, ферма комах "Планета метеликів", виставка старожитностей Paleomax, гойдалковий парк KACHELI, музей-виставка ілюзій і 3D-картин.

Щоб влітку не довелося робити паузу в інтелектуальному та спортивному розвитку дітей та підлітків, все літо на ВДНГ працюватимуть школа "Мидгард", науково-розважальний центр Smart Robots, сферичний кінотеатр Teleport360, smart-майданчик "Лемурашнік", пейнтбольний майданчик Ganz, мотузковий парк SkyPark, кінний клуб "Герцог" і спортивний хаб Live.Love. Порятунком від спеки стануть басейн "Пірс 39" і сад гамаків. Також на ВДНГ переїде "Театр маріонеток". Протягом усього літа діти та дорослі зможуть не тільки дивитися спектаклі, а й власноруч майструвати ляльки і грати на сцені театру.

Ulichnaya Eda: Cheat Meal

Арт-завод Платформа

1-3 червня, 11:00-24:00

Вартість: 75 гривень/придбати квитки



Фестиваль музики та їжі "Ulichnaya Eda: Cheat Meal" у Києві триватиме з 1 по 3 червня

Перша в 2018 році Ulichnaya Eda стане стартом літнього сезону і бальзамом на душу всім, хто вже мріє виїхати у відпустку, але поки не може. Назва Cheat Meal гарантує, що всі свої дієти ми залишимо за порогом і влаштуємо ідеальні канікули гурманів. Фуд-корт збере ласощі різних кухонь світу. Музичная сцена подарує виступи гуртів СКАЙ, Bahroma, Epolets, "Руки в брюки" та восьми популярних стендап-коміків. А переможець ТВ-шоу "Мастер шеф" Євген Клопотенко проведе кулінарні майстер-класи.

Deep Purple

Палац спорту

6 червня, 20:00

Вартість: 1100 – 4500 гривень/придбати квитки



Концерт гурту "Deep Purple" у Києві вібудеться 6 червня

Легендари світового року відвідають Київ в своєму "золотому складі" 6 червня. Разом з улюбленими хітами музиканти зіграють свій двадцятий студійний альбом "InFinite". І це не єдиний ювілей: виступ в рамках "The Long Goodbye Tour" стане яскравим завершенням 50-річної концертної діяльності. Тому пропустити цю подію не зможе жоден шанувальник рок-музики.

Читайте також: Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити

Вагоновожатые

Зелений театр

8 червня, 20:00

Вартість: 499 – 1099 гривень/придбати квитки



Концерт гурту "Вагоновожатые" у Києві відбудеться 8 червня

Весна пройшла для "Вагоновожатых" тихо і непомітно, в минулому сезоні вони не робили традиційних виступів, не викликали осінь в травні і не оголошували гучних презентацій. Група сконцентрувалася на створенні нового і присвятила весну написанню нового матеріалу. Тепер же прийшов час трохи відволіктися і зустрітися з шанувальниками. І хіба придумаєш для цього привід краще, ніж великий сольний концерт?

Franz Ferdinand

Арт-завод Платформа

13 червня, 20:00

Вартість: 1290 – 2490 гривень/придбати квитки



Концерт гурту "Franz Ferdinand" у Києві відбудеться 13 червня

Цього літа меломанам не потрібно летіти до Європи на концерт Franz Ferdinand, бо культові британці їдуть до нас. На думку музичних ЗМІ це один з найбільш запальних гуртів двадцятого століття. Це буде перший їх концерт в Києві, тому хлопці привезуть і свої кращі пісні, і новий альбом "Always Descending".

Друга Ріка

Зелений театр

14 червня, 20:00

Вартість: 350 – 690 гривень/придбати квитки



Концерт гурту "Друга Ріка" у Києві відбудеться 14 червня

Це буде фінальний концерт всеукраїнського туру гурту. 15 міст та тисячі фанів вже почули наживо новий альбом "Піраміда". Тепер така можливість буде і у Києва. За словами музикантів, платівка стала найбільш безкомпромісним записом в їхній дискографії, квінтесенцією всього того, що гурт зумів зібрати за чималих 22 роки.

Читайте також: Фестивалі за кордоном 2018: гаряча підбірка з Європи і США

Black Rebel Motorcycle Club

BelEtage

15 червня, 20:00

Вартість: 1249 гривень/придбати квитки



Концерт "Black Rebel Motorcycle Club" у Києві відбудеться 15 червня

Сьогодні, реп – найпопулярніший музичний жанр в світі, впевнено займає верхні рядки хіт-парадів і трендів YouTube. Багато виконавців намагалися підлаштуватися під модні течії, але "Black Rebel Motorcycle Club" не з їх числа. Віддані своїм інструментам і рок-н-ролу, вони задовго до комерційного успіху "Тhe White Stripes" стали фундаментом відродження гітарної музики, до цього дня гастролюючи і випускаючи нові альбоми. 15 червня група вперше приїде з виступом до Києва, так що якщо ви з числа тих, хто ностальгує за духом старої школи, то концерт BRMC вам точно сподобається.

Білі ночі

Арт-завод Платформа

15-16 червня, 20:00

Вартість: 450 – 650 гривень/придбати квитки



Вечірка "Білі ночі" у Києві триватиме з 15 по 16 червня

Двічі на рік Київ живе за принципом "Ніч яскравіше дня!". Найбільша вечірка України збере понад 100 артистів на п’яти сценах, фуд-корт від команди Ulichnaya Eda, напої від кращих барменів Києва, унікальне світлове шоу, потужний звук та безліч нестримних веселощів. Організатори ще не розголошують повний список учасників, але серед уже заявлених артистів – "Digitalism", "Cepasa", "Cape Cod", "Terry Raze", "Musson", "Salat Party Showcase" та учасники лейблу Івана Дорна "Masterskaya". "Білі ночі" відкриє двері "Арт-заводу Платформа" 15 червня о 20:00, і веселощі продовжиться до світанку 17 червня.

Читайте також: Gorillaz та Imagine Dragons: грандіозні концерти у Києві у 2018 році

BeLive

НСК "Олімпійський"

21-24 червня, 16:00

Вартість: 1550 – 1750 гривень/придбати квитки



Фестиваль BeLive у Києві триватиме з 21 по 24 червня

Команда організаторів фестивалей "Білі ночі" та "Ulichnaya Eda" цього року вийшла новий рівень. BeLive 2018 – це супер-фестиваль, який збере на НСК "Олімпійський" найпопулярніші розваги великого міста: музика, мистецтво, кінематограф, стендап, фудкорти, блогінг та багато іншого. Особливу увагу буде приділено музичним виступам. Наразі заявлені популярні українські артисти: Latexfauna, Ляпіс-98, Kazka, Alina Pash та зарубіжні зірки Hurts, Jamiroquai і Everything Everything!

Bad Mama Fest

ВДНГ

23-24 червня, 10:00

Вартість: 100 гривень/придбати квитки



Bad Mama Fest у Києві відбудеться 23-24 червня

Bad Mama Fest – традиційне сімейне свято. На один вікенд територія ВДНГ перетвориться на найбільший дитячий табір посеред міста. Поки діти гратимуть з аніматорами та зміцнювати сімейний командний дух, дорослі зможуть відпочити, обговорити всі аспекти дитячого виховання і просто приємно провести час в парковій зоні. У програмі Bad Mama Fest – безліч майстер-класів, дитячі шоу, зони для нанесення тимчасового тату, гонки на самокатах і багато іншого.

Бажаємо вам яскраво та незабутньо провести червень!