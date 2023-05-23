Ця історія має позитив для України, – Клімкін про африканський "мирний план"

Делегація у складі одразу шести лідерів африканських країн відвідає Київ та Москву. Мета її візиту – "ініціювати мирний процес".

Намагання Африки врегулювати конфлікт між Росією та Україною може позитивно вплинути на африкансько-українські відносини. Про це 24 Каналу розповів Павло Клімкін – міністр закордонних справ України у 2014 – 2019 роках.

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Чим важлива Африка для України

Павло Клімкін зазначив, що українська сторона вже зовсім скоро буде складати список ініціатив та країн, які прагнуть отримати статус миротворця. Зокрема, свої мирні плани вже презентували Бразилія, Китай, Ватикан і тепер на черзі Африка.

Африканська історія для нас досить позитивна, бо відкриває нові можливості для діалогу з Африкою,

– додав він.

Мовиться про те, що африканські представники можуть відвідати Україну і на власні очі побачити наслідки російської агресії. Окрім цього, у такий спосіб можна провести паралелі з історіями їхніх країн, які теж мали криваві сторінки.

Чи зможе Україна схилити африканських лідерів на свій бік

Клімкін зауважив, що об'єднання одразу шести лідерів Африки – це потужний сигнал, втім про успіх говорити ще рано.

Звичайно, вони не стануть нашими союзниками на другий день після такого візиту, а, навпаки, поїдуть у Москву,

– пояснив він.

Ймовірно, що африканські представники, як і саудівські, оберуть позицію дотримання позитивної нейтральності.

"Це певна симпатія до України, а на африканському просторі це багато чого коштує", – розказав Клімкін.

Попри все, такі заяви з Африки свідчать про змогу налагодити відносини та спробувати знайти порозуміння один з одним.

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