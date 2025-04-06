Порушено логістику ворога: агенти "Атеш" знищили трансформаторну шафу на залізниці біля Кемерово

Агенти "Атеш" провели диверсію у Кемеровській області Росії. Вони знищили трансформаторну шафу на залізниці біля Кемерово.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

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Агенти "Атеш" знищили трансформаторну шафу на залізниці біля Кемерова

Як вказується, ця дорога звʼязується з такими військовими об'єктами, як Кемеровський механічний завод – підприємство з виробництва боєприпасів дрібного та середнього калібру.



Партизани провели диверсію у Кемеровській області / Фото "Атеш"

Внаслідок дій агентів було порушено логістику та затримано постачання на військові заводи.

Наші дії у цьому напрямі носять системний характер і кількість збоїв на залізничний транспорт по всій Росії буде тільки збільшуватися,

– ідеться в повідомленні.

"Атеш" знищили трансформаторну шафу на залізниці біля Кемерова: дивіться відео

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Нагадаємо, в ГУР розповідали, що в четвер, 3 квітня, на околиці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області вибухнув броньований автомобіль "тіґр" російських окупантів. Внаслідок цього в складі загарбників є втрати.

Всередині перебував ворожий екіпаж і десант окупаційного підрозділу "Ахмат Восток". Втрати ворога склали щонайменше п'ять кадирівців