Діяли в 3 містах: СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ

СБУ повідомляє про викриття агентурної мережі ФСБ. До неї входили працівники "оборонки" і чиновниця міськради.

Служба безпеки України знешкодила агентурну мережу ФСБ в Одеській, Запорізькій та Донецькій областях. Про це пресслужба відомства заявила 5 лютого.

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СБУ ліквідувала агентурну мережу ворога в 3 областях України

Контррозвідка СБУ нейтралізувала розгалужену агентурну мережу ФСБ. Під час спеціальної операції були затримані 5 російських агентів, які працювали в Одеській, Запорізькій та Донецькій областях.

Фігуранти намагалися виявити склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами Сил оборони. Також їх цікавили геолокації та особливості роботи промислових потужностей, де ремонтують важке озброєння українських військ.

СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ у трьох областях / Фото СБУ

Крім того, поплічники окупантів збирали відомості про наслідки ворожих прильотів і допомагали коригувати нові ракетні атаки росіян.

Відомо, що з метою конспірації зловмисники діяли окремо один від одного, однак були "підзвітні" єдиному куратору – кадровому співробітнику ФСБ. В СБУ наголосили, що його установчі дані уже відомі силовикам.

Зловмисники, що працювали на користь Росії

Серед затриманих – посадовиця відділу однієї із міськрад Донеччини. Крім неї в області були ще 2 агентів, що працювали на ворога – ексочільник місцевого комунального підприємства та мешканка Краматорська.

В Запоріжжі учасницею ворожої агентури виявилася інженерка-технологиня одного із оборонних підприємств міста. В СБУ зазначили, що зловмисниця "зливала" до ФСБ розвідувальні дані щодо ремонту бойової техніки на виробничих потужностях заводу.

Крім них, ще одним російським агентом був посадовець транспортної компанії з Одещини. Відповідно до вказівки спецслужби, чоловік збирав інформацію про можливу передачу позашляховиків на потреби ЗСУ.

Слідкували за прокремлівськими групами та потрапили в поле зору ФСБ

За даними слідства, до вербування російською спецслужбою кожен із фігурантів був активним учасником груп з прокремлівською позицією у популярних месенджерах. Саме так вони попали в поле зору ФСБ, які згодом дистанційно долучили зловмисників до співпраці.

Щоб комунікувати з агентами російський куратор створив кожному з них анонімний чат, з яких видаляли все прочитане листування.

Зловмисники листувалися з спецслужбою країни-агресорки / Фото СБУ

Відомо, що під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, які вони використовували для листування з російською спецслужбою.

Що загрожує зловмисникам

Затриманим повідомили про підозру в державній зраді.

У разі обвинувального вироку їм загрожує довічне ув'язнення.

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