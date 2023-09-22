У десятки разів збільшилась кількість росіян, які на боці України, – Подоляк

Дедалі більше росіян переходять на бік України. Громадяни країни-агресорки прагнуть повалити диктаторський режим Владіміра Путіна.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу про ситуацію з агентами в Росії.

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"Для нас вони важливі, і важливі вони живими, тому не називатимемо конкретні цифри. Але в десятки разів зросла кількість людей, які так чи так на боці України", – зазначив Подоляк.

Яка агентурна мережа в Росії: дивіться ексклюзивне інтерв'ю Михайла Подоляка 24 Каналу

За його словами, деякі росіяни розуміють, що путінський режим потрібно знищити. Вони сподіваються, що таким способом можна буде врятувати їхню країну від тотального краху.

А що з українськими колаборантами

"Коли був окупований Крим, оці всі константинови, аксьонови думали, що це на віки. Тепер хай вони подумають, у списку якого силового відомства України вони перебувають і що з ними буде далі, як з колаборантами", – додав Подоляк.

Якщо раніше вони вважали нонсенсом повернення півострова воєнним шляхом, то тепер змушені жити під постійними прильотами. Фінальний "подзвін" уже незабаром.

Українські агенти в Росії: останні новини

Речник української розвідки Андрій Юсов повідомив, що кількість агентури зросла. Вони надають різну інформацію – від пересування ворожої техніки до ситуації у вежах Кремля.

Легендарна бригада "Азов" має свою агентурну сітку на окупованих територіях і в Росії. Часом люди самостійно звертаються з пропозицією допомоги.

Як відомо, під час унікальної спецоперації російський пілот Максим Кузьмінов перегнав вертоліт Мі-8 в Україну. Цей вчинок може надихнути інших окупантів.