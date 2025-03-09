"Атеш" завадив перекиданню пального з окупованого Криму
- Партизани руху "Атеш" завадили перекиданню пального з окупованого Криму, знищивши релейну шафу на залізниці в Джанкойському районі.
- Диверсія призвела до затримки постачання техніки окупантам, створивши проблеми з постачанням.
На окупованих територіях продовжується рух опору. Зокрема, партизани запобігли перекиданню пального з тимчасово окупованого Криму.
️Агенти руху "Атеш" успішно провели операцію зі зриву логістики окупантів у Джанкойському районі. Про це пише 24 Канал із посиланням на допис у їхньому телеграмі.
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У росіян проблема з постачанням
Агенти руху вистежували склад з паливом, що прямував у Запорізьку область. Вони завдали удару по залізничній інфраструктурі та знищили релейну шафу.
Результат – перекидання техніки затримано залізницею, а окупанти зіткнулися з проблемами у постачанні,
– мовиться в повідомленні.
Диверсію вдалося провести біля населеного пункту Столбове, Джанкойського району. Агент руху "Атеш" наголосив, що Крим – це Україна, а кожен окупант буде знищений.
Партизани знищили пальне: дивіться відео
Також там закликали приєднуватись до руху та працювати задля цього.
Партизанський рух "Атеш" знищив військовий транспорт на території військової частини у Московській області, підпаливши його під носом у патруля.