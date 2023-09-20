У ГУР розповіли про українську агентуру в Росії та дані, які вона зливає

Усе частіше лунають вибухи на аеродромах та інших військових об'єктах Росії. В Головному управлінні розвідки прокоментували це, зауваживши, що зростає кількість людей всередині ворожої держави, які готові боротися проти режиму Кремля.

У середу, 20 вересня, вийшло велике інтерв'ю речника української розвідки Андрія Юсова. У ньому він, з-поміж іншого, розповів про наших агентів у ворожій державі, що, усвідомлюючи ризики для свого життя, допомагають Збройним Силам.

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Власне, про українських агентів в Росії спікер згадав, коли відповідав на запитання стосовно атаки на ворожий аеродром "Чкаловський" 18 вересня. За його словами, до спецоперацій та заходів ГУР причетні як і партизани, так і "люди доброї волі", що проти геноциду українців.

Можемо підтвердити, що значно зросла кількість агентури. Це люди, які перебувають на різних позиціях у суспільстві чи в державному апараті, і надають різну допомогу. Від простої інформації про пересування тих чи інших сил і засобів до важливої агентурної інформації – щодо того, що відбувається у вежах Кремля,

– наголосив Юсов.

Окрім того, він повідомив, що використовуються різні інструменти та комбіновані заходи для реалізації планів і спецоперацій з ураження військових об'єктів Росії. Водночас Юсов відповів, яка мотивація в росіян, що допомагають нашій державі.

Мотивація в таких випадках є різна, але також це політична та громадянська мотивація людей, які свідомо ризикують життям для того, аби допомагати Україні та боротися з режимом Путіна всередині Росії,

– сказав він.

Що трапилося на аеродромі "Чкаловський"

В ефірі національного телемарафону 20 вересня Юсов також коментував це питання. Він запевнив, що всередині ворожої держави й у владі, і в бізнесі, і інших галузях є люди, що усвідомлюють сумний фінал політики Путіна. Разом з тим він не спростував слова журналіста, який озвучив, що

У Головному управлінні розвідки підтвердили, що на аеродромі "Чкаловський" у Підмосков'ї 18 вересня 2023 року було пошкоджено:

літак АН-148;

літак ІЛ-20;

гелікоптер МІ-28Н.

Зауважимо, що останнє з перелічених авіасуден окупанти застосовували під час збиття дронів, що атакували Московську область.

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Вочевидь, загарбникам не вдасться полагодити апарати так швидко, як їм би цього хотілося. Важливо, що відповідні органи ворожої держави уже "розпочали шукати" диверсантів, які до цього могли б бути причетні.