Агонія та розпач: у Міноборони розповіли про моральний дух окупантів з Росії

Росія, яка 24 лютого розпочала війну в Україні, отримує лютий відсіч. Вже очевидно, що армія агресора не очікувало такої відповіді від захисників України.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що зараз можна говорити про переломну фазу, оскільки час на стороні України. Крім того, у ворога великі втрати й техніки, і особового складу.

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У Міноборони розповіли деморалізацію загарбників

Все частіше з'являється інформація про занепад морального духу окупантів. За словами Маляр, це підтверджують і ЗСУ, і дані з місць бою, і це видно по діях армії ворога.

Це агонія, розпач, від того, що вони не можуть реалізувати свої плани. Вони не очікували на такий потужний спротив,

– Міноборони заявили про деморалізацію в армії Росії.

Маляр додала, що в Україні розуміють, які сили ворога й наскільки потужно з ними воюють ЗСУ, а також який мужній український народ.

Ганна Маляр про окупантів: дивіться відео

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