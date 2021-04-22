Агресія Росії загрожує не лише Україні, – Арахамія нагадав про важливість підтримки США

Двопартійна підтримка України з боку Сполучених Штатів має критично важливе значення не лише для нашої країни, а й для багатьох країн Європи. Саме американська підтримка допомогає нашій країни стримувати російську агресію.

Про це заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в колонці для CNN.

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На думку Арахамії, російська агресія загрожує не лише Україні, але також іншим країнам нашого регіону.

Постійна підтримка з боку США – військова, економічна, гуманітарна – була критично важлива для нашої здатності тримати оборону. Якби не двопартійна підтримка Сполучених Штатів, ми й наші сусіди перебували б зараз у набагато гіршій ситуації,

– зазначив він.

Голова фракції "Слуга народу" також схвально оцінив реакцію міжнародної спільноти на стягування Росією військ до кордонів України. За його словами, якщо такі дії Росії були перевіркою, то наші союзники в США і Європі не злякалися.

Він підкреслив, що останні консультації Джо Байдена з Володимиром Зеленським та між іншими відповідальними за безпеку посадовцями так само як і єдиний фронт українських партнерів в Європі, надіслали чіткий месидж Кремлю.

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Варто зазначити, що після кількатижневої ескалації з боку Росії на кордоні з Україною у Кремлі заявили про відвід військ. Вже незабаром Росія має відвести свої війська у пункти постійної дислокації.



Ситуація на кордонах біля України / Інфографіка 24 каналу