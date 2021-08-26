Агресія Росії залишається "червоною лінією" Заходу, – заступник генсека НАТО

Кримська платформа – це дуже важлива ініціатива України. Вона отримала позитивний відгук від міжнародного співтовариства і євроатлантичної спільноти.

Саміт став методом тиску на Росію. Таку думку висловив заступник генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору Мірча Джоане.

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За його словами, Кримська платформа є дуже корисною. Її потрібно використовувати, аби продовжувати впливати на Росію.

Ми всі зацікавлені в тому, щоб переконатися, що ця дуже агресивна позиція Росії продовжує залишатися справжньою "червоною лінією" політичного Заходу,

– наголосив Джоане.

Він зауважив, що НАТО ніколи не зможе прийняти агресивні територіальні зміни в Європі. Саме тому для України Альянс – справжній друг на довгострокову перспективу.

Міжнародна спільнота не визнає окупацію Криму

Джоане підтримав ініціативу Володимира Зеленського. Він відзначив, що міжнародна спільнота, зокрема демократичні країни, повинні цю тему постійно підтримувати на порядку денному.

"Всі союзники, НАТО, ЄС по всьому світу дуже чітко сказали, що ми ніколи не визнаємо цю незаконну і аморальну анексію", – відзначив заступник генсека Альянсу.

Представник НАТО Роберт Берк заявив, що Альянс підтримує Україну, яка може покладатись на повну солідарність організації щодо прямих загроз її суверенітету та територіальної цілісності.

Дуже важливо, як зазначив Джоане, рівень міжнародної участі – присутність очільників держав, прем'єр-міністрів, міністрів, ЄС і НАТО.

Він додав: "Я також думаю, що це буде дуже корисним інструментом для того, щоб ця тема залишалася дуже високо на порядку денному міжнародної спільноти, а також щоб використовувати всі дипломатичні засоби, щоб вплинути на розмову навколо Криму".

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Основне про Кримську платформу: як відбувся саміт