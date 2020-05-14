Агробізнес на передовій: боротьба з коронавірусом та екстремальна посівна

Агродепартамент німецького концерну BASF спрямовує кошти на боротьбу з COVID-19.

Україна вже витратила на боротьбу з епідемією коронавірусу близько 2 мільярдів бюджетних коштів, повідомляє міністерство фінансів. Левова частка цієї суми пішла на медицину, зокрема, понад 640 мільйонів гривень – на медикаменти, 553 мільйони – на придбання обладнання, 463 мільйони – на маски, антисептики й експрестести.

Це лише початок гігантських витрат на протистояння з COVID-19. Держава самотужки не зможе вирішити всі проблеми, що виникли через епідемію. Саме тому на допомогу їй має прийти відповідальний бізнес.

Аграрії прийняли виклик

Приклад того, як доречно підтримати державу і, в той же час, надати важливу адресну допомогу продемонстрував агродепартамент німецького концерну BASF. Компанія виділила 600 тисяч гривень на потреби Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні, яка визнана Кабінетом міністрів спеціальною госпітальною базою, де надаватиметься допомога хворим на COVID-19. Кошти підуть на купівлю моніторів пацієнта з функцією капнографії. Це обладнання надійде до лікарні вже до кінця травня.

Монітор пацієнта з функцією капнографії – надзвичайно важливий прилад для спостереження за перебігом хвороби та прогнозу стану пацієнта, оскільки автоматично контролює життєво-важливі показники людини: від розрахунку дози ліків до відстеження функціонування внутрішніх органів. Крім того, закуплена техніка знадобиться не лише для боротьби з коронавірусом, а й рятуватиме життя українців у майбутньому, бо необхідна реанімаційним відділенням на постійній основі.



Монітор пацієнта з функцією капнографії

Про важливість саме адресної допомоги свідчить той факт, що Тернопільська область входить до першої п’ятірки за кількістю хворих на коронавірус в Україні. В той же час, за даними системи YouControl, область серйозно недоукомплектована медобладнанням.

Складні часи, які зараз переживає країна та світ, – не привід опускати руки. Бізнес та благодійні організації об’єдналися для допомоги хворим, адже кожна велика міжнародна компанія має нести соціальну відповідальність, – коментує Андрій Касьян, керівник департаменту Agricultural Solutions BASF в Україні, Молдові та країнах Кавказу. – Сьогодні надзвичайно важливо забезпечити лікарні технічно, а обладнання для лікування хворих вкрай не вистачає. Тому підтримка медзакладів, особливо обласних та районних, – це виклик, який ми повинні прийняти.

Благодійний проєкт концерну BASF реалізується у партнерстві з фондом "Твоя опора", який збирав і опрацьовував запити лікарень. "Твоя опора" має надійну репутацію як відповідальний партнер для бізнесу, і це щороку підтверджує незалежний аудит.

Тепер лікарі працюють "на випередження"

Головний лікар Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні Андрій Артимович зазначає, що закуплене обладнання дозволить зберегти життя сотень пацієнтів.

Прогнози розвитку та поширення COVID-19 свідчать про зростання кількості хворих, – каже Артимович. – Допомога BASF Agricultural Solutions особливо цінна тим, що монітори пацієнта – техніка, яка має довготривалу перспективу. Вони відслідковують стан пацієнта і, зокрема, прогнозують його можливе потенційне погіршення. Це допомагає лікарям вчасно приймати рішення про переведення хворого на інтенсивну терапію. Тож завдяки моніторам ми працюємо на випередження.

Лікар пояснив, що монітори будуть використовуватися 24/7, адже саме так можна відслідкувати всю клінічну картину. Показники моніторів можна роздрукувати чи переглянути в електронному форматі протягом всього періоду лікування хворого. Це дозволить вловити найперші ознаки патологій та вберегти життя сотень пацієнтів.

У фокусі – життя людей

"Агробізнес сьогодні перебуває на передовій продовольчої безпеки, оскільки здійснює посівну в екстремальних умовах – як погодних, так і організаційних", – продовжує Андрій Касьян.

Тому департамент Agricultural Solutions BASF зараз переключає свою увагу з інших соціальних активностей на нагальні нині питання порятунку людей. Раніше департамент повідомляв про плани щодо продовження реконструкції палацово-паркового комплексу "Шарівка" у Харківській області. Але сьогодні кошти треба скерувати в інше русло. "Зараз у нашому фокусі – життя людей", – резюмував Андрій Касьян.