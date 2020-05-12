Більше, ніж за кордоном, – український фермер про зарплати робітників

В Україні фермери готові платити сезонним працівникам у півтори рази більше, ніж вони можуть отримати за кордоном.

Так заявив керівник сільськогосподарського кооперативу "Дари Чернігівщини" Андрій Білий, повідомляє Агрополіт з посиланням на сайт Чернігівської ОДА.

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Іноземні фермери платять заробітчанам приблизно 800 гривень на день за умови виконання щоденного плану збору ягід 90-100 кілограмів. У сезон українські фермери готові платити 1200 гривень на день, якщо людина працюватиме з такою ж продуктивністю, – стверджує підприємець.

Білий також відзначив, що на базі їхнього кооперативу здійснюється будівництво єдиного в північно-східному регіоні України заводу шокової заморозки продукції. Загалом "Дари Чернігівщини" планують збільшувати потужності з наявних на сьогодні 8 тонн на добу до 20 тонн.

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Українські трудові мігранти у Польщі

Тим часом, у Польщі заявляють, що критично залежать від трудових мігрантів з України, особливо – в сезон збирання фруктів та овочів.

Якщо працівники з України не приїдуть – буде катастрофа. Те, що виросте в полях, пропаде, оскільки не буде кому збирати, – каже глава польської Асоціації переробників фруктів і овочів, власник одного з найбільших переробних підприємств у Польщі – Real SA – Анджей Гайовнічек. – Серед поляків мало хто погодиться працювати в полі, в холодильних приміщеннях, адже це тяжка праця. Всі хотіли б сидіти в офісах, а до виконання важкої фізичної роботи немає багато бажаючих…

Також польський підприємець вважає, що українці, які працюють в Польщі, повинні заробляти не менше 12-14 злотих (75-90 гривень) за годину чистими.