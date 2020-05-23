Фермери в Україні зникають як клас

Фермерські господарства в Україні почали стрімко зникати, і до кінця 2020 року їх кількість може критично скоротитися. Причина – відсутність підтримки з боку держави.

Так вважає ексголова Асоціації фермерів і землевласників України Іван Томич. В коментарі APnews він заявив, що зараз дуже складна ситуація:

В Україні немає державної підтримки дрібних фермерів-виробників. І вони залишаються наодинці зі своїми проблемами. Наприклад, коли стається неврожай через погодні негаразди. Про це вже всі знають і враховують у своїй роботі. Але бувають випадки, коли людина сподівається на позитив, однак відбувається біда – як на Одещині в Кілійському районі, де людина втратила практично все…

Самогубство фермера

66-річний фермер Володимир Сердюченко з одеського села Шевченкове вкоротив собі віку, бо посуха знищила його урожай і спричинила катастрофічні збитки. Чоловік мав 150 гектарів орендованої землі і повинен був виплатити односельцям за паї. Загалом фермер мав борг близько 1 мільйона гривень.

Подробиці цієї сумної історії читайте у матеріалі "Самогубство фермера на Одещині: аграрії у відчаї та скаржаться на бездіяльність держави".

Як держава має допомагати фермерам

Іван Томич вважає, що найдієвішим механізмом захисту фермерів є страхування. Але воно доступно не всім.

"На сьогодні лише 2-4% фермерів мають можливість і страхують свої посіви", – шокує цифрами агроексперт. Але якщо страхування не буде, трагедії, аналогічні одеській, можуть повторюватися.

Що планує Уряд?

Кабмін України прийняв рішення про виплату компенсацій аграріям, які втратили врожай через несприятливі погодні умови, – по 4,5-5 тисяч гривень за гектар.

Щоб отримати компенсацію, підприємець АПК має: підтвердити свій статус; надати статистику площ; представити підтвердження від Гідрометцентру про форс-мажорні погодні обставини; надати актування земель від комісії на рівні місцевих адміністрацій.

Детальніше про компенсаційні виплати читайте тут "5 тисяч гривень за гектар: як Уряд планує рятувати аграріїв".