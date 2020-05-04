Міжнародні інвестори підтримують закон України про землю і обіцяють аграріям $3 млрд

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) привітала рішення української влади ухвалити Закон "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".

Про це заявив регіональний менеджер IFC в Україні Джейсон Пеллмар у коментарі для AgroPortal.ua.

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Прийняття закону про ринок землі – важливий перший крок, який відкриє шлях для великих інвестицій в аграрний сектор, стимулює збільшення виробництва сільськогосподарської продукції з більшою доданою вартістю і надасть фермерам доступ до фінансування, – сказав Пеллмар.

Представник IFC додав, що тепер треба розробити і прийняти інші нормативні акти, які забезпечать прозорість на аграрному ринку.

Україна має дати можливість юридичним особам брати участь на ринку і таким чином сприяти конкуренції, має послабити обмеження на максимальну площу земель, яку можна придбати, а також потрібно підготуватися до референдуму про право іноземців брати участь у купівлі земель. Тільки після цього можна розраховувати на остаточний успіх реформ і їх вплив на зростання економіки України, – додав Пеллмар.

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Україна – один з найважливіших партнерів для IFC в Європі та Центральній Азії. Починаючи з 2004 року, IFC виділила понад $3,3 млрд довгострокового фінансування в економіку України, в тому числі понад $1 млрд – на підтримку агробізнесу.

Звичайно, ми хочемо зробити ще більше, – каже регіональний менеджер IFC. – Ми можемо залучити до 2024 року $3 млрд у відповідь на кризу і для швидкого і стійкого відновлення економіки, направивши фінансування на ключові галузі, в тому числі – агропромисловий сектор. Ці цифри залежать від того, наскільки успішно Україна впроваджуватиме реформи, необхідні для прискорення економічного зростання, включаючи земельну і банківську реформи.

ДОВІДКА

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ринок землі №2178-10 28 квітня. Ухвалення законопроєкту було однією з умов МВФ для отримання нової програми фінансування. Раніше цей законопроєкт на позачерговому засіданні 31 березня ухвалила Верховна Рада. Свої голоси за це рішення віддали 259 народних депутатів.

Закон про ринок землі передбачає: