Посуха в Україні: стало відомо, скільки постраждало посівів

Через кліматичні зміни у 2020 році від посухи в Україні вже постраждало 10-15% всіх посівів.

Такі дані оприлюднило Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (МЕРТ), повідомляє AgroPolit. Це приблизно 500 тисяч гектарів засіяних угідь. Для компенсації втрат знадобиться сума близько 2,5 млрд гривень.

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У МЕРТ не вважають ситуацію критичною, але готують пропозиції, як саме Кабінет міністрів України визначатиме джерела надходжень коштів, передбачених для компенсацій постраждалим аграріям. При цьому перенаправити частину коштів з 4 млрд гривень державної підтримки, яка вже запланована Кабміном, не буде можливості, бо програми вже розписані.

Однак уряд розглядає варіант із внесенням змін у ст. 17 законопроекту №3295 "Про державну підтримку сільського господарства України" та інших законів Україні щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції.

Внесення відповідних змін у цей законопроект дозволить знайти необхідні 2,5 млрд гривень на компенсацію втрат агропідприємцям, чиї урожаї постраждали від посухи.

Про те, як надалі мінятиметься клімат в Україні, читайте в статті 24 каналу "Урагани, посуха і різка зміна температур: невтішний прогноз кліматологів".