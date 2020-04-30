Відкриття ринків на карантині: як це вплине на економіку

Відновлення роботи продовольчих ринків значно пожвавить економічну діяльність. Хоча і не відновить усю економіку.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Тарас Загородній.

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Ринки – місце збуту продукції фермерів. Цілий ланцюг товарів і послуг. Але відкриття – частковий клапан, який випустить економічну діяльність. Впала купівельна спроможність людей. Є, що продати, питання – кому,

– зауважує Тарас Загородній.

Експерт відзначає: на відміну від початку карантину, країна забезпечена антисептиками, масками тощо. Тому ринки можна відкривати. До того ж, підприємці відчувають несправедливість, що великі магазини працюють. І в магазинах важче контролювати дотримання правил карантину. А на ринках це забезпечити набагато легше. Там більші площі.

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Водночас, на його думку, підходи повинні бути глобальними. У першу чергу, на рівні НБУ мають розробити стратегію щодо пожвавлення кредитування підприємців через банки. Однозначно, вважає Загородній, обмежувальні заходи треба скасовувати. Тому що підпільно це все працює. Краще очолити процес, ніж потім врегульовувати проблеми.

Коли і за яких умов запрацюють ринки. Головне

Кабмін з 1 травня дозволив відкрити продовольчі і аграрні ринки. Загалом дозволять роботу 872 ринків у різних областях.

Допускатимуть на ринок працівників, продавців і відвідувачів лише, якщо вони будуть у масці або респіраторі і їм безконтактно виміряють температуру. Людей з підвищеною температурою на ринок не допускатимуть.

На кожному вході або в’їзді на ринки мають бути антисептики.

На 10 квадратних метрах має бути лише один покупець.

Кожні три години проводитимуть дезінфекцію поверхонь.

Наприкінці кожного робочого дня мають дезінфікувати та прибирати всі приміщення.

Не має бути жодної стихійної торгівлі на прилеглій до ринку території.



Умови, за якими працюватимуть ринки / Інфографіка 24 каналу