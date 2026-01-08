Багато країн проти угоди з МЕРКОСУР

Виконавча влада ЄС прагне заручитися підтримкою щонайменше 15 держав-членів для затвердження підписання Угоди про вільну торгівлю з країнами МЕРКОСУР до 12 січня, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Однак стабільної більшості наразі досягти не вдалося.

Читайте також Євросоюзу він не потрібен: в Україні випуск популярного продукту відстає від тогорічних обсягів

У Єврокомісії наголошують, що угода, підготовка якої тривала 25 років і яка стане найбільшою для ЄС за масштабами тарифних поступок, має ключове значення для стимулювання експорту, що постраждав від мит США, а також для зменшення залежності від Китаю завдяки доступу до стратегічно важливих мінералів.

Важливо! Активно підтримують домовленості Німеччина та Іспанія, тоді як Польща й Угорщина виступають проти. Франція налаштована критично, а Італія вимагає додаткових гарантій і поступок для захисту свого агросектору.

На тлі суперечок міністри сільського господарства країн ЄС проведуть термінову зустріч для обговорення угоди з МЕРКОСУР, повідомляє Logos Press. Головною метою переговорів стане спроба переконати Італію підтримати документ.

Щодо угоди точаться жорсткі дебати

Саме Італія та Франція у грудні зірвали плани Єврокомісії укласти угоду до кінця 2025 року, наполягаючи на додаткових механізмах захисту фермерів від напливу дешевої продукції з Південної Америки.

Зверніть увагу! У зустрічі, крім аграрних міністрів, візьмуть участь єврокомісари з питань сільського господарства, торгівлі та охорони здоров’я. Вони презентують пакет підтримки фермерів у межах Спільної аграрної політики ЄС, зокрема кризовий фонд у 6,3 мільярда євро, а також можливі додаткові обмеження імпорту, включно з жорсткішими нормами щодо залишків пестицидів, що може суттєво скоротити поставки з країн МЕРКОСУР.

Франція планує обмежити імпорт продуктів після протестів фермерів проти угоди з МЕРКОСУР