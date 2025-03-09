Україна експортуватиме яблука до Канади

Станом на зараз Канада вже здійснила оновлення імпортних вимог для України у своїй автоматизованій довідковій системі імпорту (AIRS), пише 24 Канал з посиланням на Держпродспоживслужбу.

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Держпродспоживслужба спільно з МЗС опрацьовує кожен запит від бізнесу щодо відкриття нових ринків збуту. І розглядаються не тільки деякі країни, а вся мапа світу: Америка, країни Європейського Союзу, Африки, Східної Азії,

– підкреслив Сергій Ткачук, Голова Держпродспоживслужби.

Зокрема Оттава затвердила Програму експорту українських яблук (Malus domestica) до Канади. Вона передбачає такі основні аспекти:

виробники, які вирощують яблука, пакувальні кампанії та експортери мають бути зареєстровані Держпродспоживслужбою та внесені до Переліку експортерів, виробників та пакувальників українських яблук до Канади;

нагляд за садами повинен проводитися під контролем Держпродспоживслужби для прогнозування поширення шкідливих організмів і забезпечення рекомендації щодо боротьби з ними;

заходи боротьби зі шкідливими організмами повинні гарантувати, що зареєстровані оператори підтримують низьку поширеність шкідливих організмів або відсутність шкідливих організмів, які регулюються Канадою;

підприємства повинні використовувати сортувальне обладнання для видалення кліщів, комах, інших шкідників та бруд тощо.

Важливо! На кожен вантаж повинен бути оформлений фітосанітарний сертифікат, який видає Держпродспоживслужба.