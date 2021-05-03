Ахметов та Колесніков відреагували на чутки про створення ними партії

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що український олігарх Рінат Ахметов та його соратник Борис Колесніков мають намір створити власну партію. Однак, самі бізнесмени спростували ці чутки.
Джерело:"Радіо Свобода"
Як зауважив Ахметов, коло його інтересів наразі обмежується лише кількома сферами. А саме – бізнесом, благодійністю та футболом.
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Він наголосив, що не бачить сенсу коментувати чутки про створення ним політсили, як і мотиви людей, які їх поширюють. Олігарх заявив, що не буде займатися політичними проєктами – ні новими, ні старими.
І дуже хотів би, аби мої друзі теж ними не займалися. Але впливати на них я не можу. Це їхнє право, їхній вибір, їхня відповідальність,
– пояснив Ахметов.
Він додав, що кожен має робити свою справу: підприємці – займатися бізнесом, а політики – політикою. Він запевнив, що категорично проти, аби було навпаки.
Що каже Колесніков
Соратнику Ахметова, Борису Колеснікову, також приписували причетність до створення нової партії. Проте й він це заперечує – мовляв, чутки не відповідають дійсності.
Мене окрім хокею, бізнесу та благодійності поки нічого не цікавить,
– наголосив він.
За даними ЗМІ, причетним до нового політичного проєкту може бути й нардеп Новинський. Колесніков запевнив, що від початку 2021 року ще з ним навіть не зустрічався.
Чому заговорили про ймовірну нову партію
Наприкінці квітня у ЗМІ з'явилася інформація про те, український олігарх Ахметов має намір створити власну партію. Мовляв, його оточення роздумує над тим, щоб відмежуватися від ОПЗЖ.
Основу нової політсили мали б нібито скласти молоді люди. Водночас такі хто мають трудовий та кар'єрний стаж – переважно на підприємствах Ахметова та Новинського.