"Акела промахнувся", – експерт впевнений, що росіяни не пробачать Путіну його слабкість

Володимир Путін програє війну і одного разу росіяни вкажуть йому на його слабкість. Саме тому президент РФ веде криваву війну в Україні та закриває очі на будь-яку жорстокість своїх військ.

Таку думку висловив політолог Олег Саакян в ефірі 24 каналу.

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Росіяни не пробачать Путіну слабкість

На його думку, з часом російська влада "просто осиплеться". І одного дня хтось крикне "А король то голий". Така людина точно знайдеться, і в Росії це все більше розуміють.

Тому "акела промахнувся" – це єдине, чого не можуть пробачити ані суспільство, ані еліта будь-якому російському правителю. І Путін тут не виключення. Це невиправна і непробачуванна слабкість для російських правителів,

– сказав Саакян.

Цілком вірогідно, що в момент, коли Путін буде готовий прийняти хоч якесь рішення, його не будуть слухати. За словами політолога, може виявитися так, що влада крізь пальці від нього піде.

Тому Путін закриває очі на жорстокість своїх військ

"Акела промахнувся" – це хрестоматійна фраза, яка вживається донині в контексті суспільно-політичних інтриг, коли опоненти того чи іншого політика, держдіяча намагаються акцентувати увагу суспільства на чиєму-небудь серйозному прорахунку, помилці.

Олег Саакян каже, що одне з пояснень, чого в Росії не зупиняють кривавість цієї війни, згвалтування, жорстокі вбивства – це все прошито культурою. Це нормальний стан для російської армії.

Є механізми це стримувати, але це не робиться. І одне з пояснень цьому – Путін намагається таким чином пов'язати кров'ю воєнне керівництво, щоб всі були злочинцями,

– наголосив політолог.

Експерт додає, що президент РФ схоже зробив, коли зібрав "раду безпеки" по визнанню ОРДЛО, щоб кожен у мікрофон сказав "дядя Володя, я поддержу".

Саакян наголосив, що Путін розуміє, що загроза може його чекати з будь-якої сторони, і перш за все, з боку воєнних та силовиків РФ.

До слова, журналіста-розслідувача із Bellingcat Христо Грозєв пояснив, чому Володимир Путін не з'являється ніде публічно та не перебуває у Кремлі. На його думку, у президента Росії все йде не за планом. Мовляв, Путін зникає з поля зору, коли є негативні новини.

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