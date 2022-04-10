"Акела промахнувся", – експерт впевнений, що росіяни не пробачать Путіну його слабкість
Володимир Путін програє війну і одного разу росіяни вкажуть йому на його слабкість. Саме тому президент РФ веде криваву війну в Україні та закриває очі на будь-яку жорстокість своїх військ.
Таку думку висловив політолог Олег Саакян в ефірі 24 каналу.
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Росіяни не пробачать Путіну слабкість
На його думку, з часом російська влада "просто осиплеться". І одного дня хтось крикне "А король то голий". Така людина точно знайдеться, і в Росії це все більше розуміють.
Тому "акела промахнувся" – це єдине, чого не можуть пробачити ані суспільство, ані еліта будь-якому російському правителю. І Путін тут не виключення. Це невиправна і непробачуванна слабкість для російських правителів,
– сказав Саакян.
Цілком вірогідно, що в момент, коли Путін буде готовий прийняти хоч якесь рішення, його не будуть слухати. За словами політолога, може виявитися так, що влада крізь пальці від нього піде.Довідка! "Акела промахнувся" – це хрестоматійна фраза, яка вживається донині в контексті суспільно-політичних інтриг, коли опоненти того чи іншого політика, держдіяча намагаються акцентувати увагу суспільства на чиєму-небудь серйозному прорахунку, помилці.
Тому Путін закриває очі на жорстокість своїх військ
Олег Саакян каже, що одне з пояснень, чого в Росії не зупиняють кривавість цієї війни, згвалтування, жорстокі вбивства – це все прошито культурою. Це нормальний стан для російської армії.
Є механізми це стримувати, але це не робиться. І одне з пояснень цьому – Путін намагається таким чином пов'язати кров'ю воєнне керівництво, щоб всі були злочинцями,
– наголосив політолог.
Експерт додає, що президент РФ схоже зробив, коли зібрав "раду безпеки" по визнанню ОРДЛО, щоб кожен у мікрофон сказав "дядя Володя, я поддержу".
Саакян наголосив, що Путін розуміє, що загроза може його чекати з будь-якої сторони, і перш за все, з боку воєнних та силовиків РФ.
До слова, журналіста-розслідувача із Bellingcat Христо Грозєв пояснив, чому Володимир Путін не з'являється ніде публічно та не перебуває у Кремлі. На його думку, у президента Росії все йде не за планом. Мовляв, Путін зникає з поля зору, коли є негативні новини.
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