Мелітополь в очікуванні ЗСУ: активісти показали вогняні фото опору окупантам

Українці в окупованому Мелітополі дають відсіч інформаційній кампанії Росії. Щоб не підкоритися окупантам, українці знищують російську пропаганду.

Рух громадянського спротиву на тимчасово окупованих територіях України "Жовта стрічка" показав, що жителі Мелітополя знищують російську макулатуру та символіку ворога.

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Активісти спалюють російську символіку в окупованому Мелітополі

Активісти руху "Жовта стрічка" спалили понад 100 примірників "аквафрешних" газет, чим черговий раз продемонстрували, що не підкоряться окупантам.

"Мелітополь в очікуванні ЗСУ", – наголосили активісти.

Активісти спалюють російські макулатуру та символіку в Мелітополі / Фото "Жовта стрічка"

Що відомо про рух "Жовта стрічка" Рух опору виник у Херсоні. У грудні 2022 року організація отримала премію Сахарова – щорічну відзнаку Європейського парламенту за свободу думки. У лавах руху тисячі українців.



Раніше учасники руху "Жовта стрічка" Рух опору виник у Херсоні. У грудні 2022 року організація отримала премію Сахарова – щорічну відзнаку Європейського парламенту за свободу думки. У лавах руху тисячі українців.Раніше учасники руху "Жовта стрічка" закликали людей , які залишилися на тимчасово окупованих територій, приєднатися до потужної акції "Наступає час деокупації" та перетворювати російські "зетки" на пісочні годинники.

Що відбувається у Мелітополі