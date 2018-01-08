Активісти заблокували в’їзд до Києво-Печерської лаври: фото та відео

Активісти з праворадикальної організації С14 заблокували в’їзд до печер Києво-Печерської лаври. Загалом там зібралося близько 30 осіб. На місці події сталися перші сутички.

Як повідомляє "Громадське", учасники акції прийшли з банерами "Геть ФСБ".

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Окрім того, вони перекрили шлагбаум. Попри це, вони пропустили кілька автомобілів, які, за їхніми словами, не належать співробітникам лаври.

Активісти під стінами Києво-печерської лаври (фото – "Громадське")

Сталися словесні перепалки і невелика штовханина. Учасники акції почали бити по капоту автомобіль Range Rover, який намагався проїхати.

Учасники акції під Києво-Печерчькою лаврою били по капоту Range Rover, який намагався проїхати pic.twitter.com/zPLoQQJP1w — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 8 січня 2018 р.

До учасників вийшов настоятель Києво-печерської лаври митрополи Павло.