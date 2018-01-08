Активісти заблокували в’їзд до Києво-Печерської лаври: фото та відео
16:54, 8 січня 9318 Читать новость на русском
Активісти з праворадикальної організації С14 заблокували в’їзд до печер Києво-Печерської лаври. Загалом там зібралося близько 30 осіб. На місці події сталися перші сутички.
Як повідомляє "Громадське", учасники акції прийшли з банерами "Геть ФСБ".
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Окрім того, вони перекрили шлагбаум. Попри це, вони пропустили кілька автомобілів, які, за їхніми словами, не належать співробітникам лаври.
Активісти під стінами Києво-печерської лаври (фото – "Громадське")
Сталися словесні перепалки і невелика штовханина. Учасники акції почали бити по капоту автомобіль Range Rover, який намагався проїхати.
До учасників вийшов настоятель Києво-печерської лаври митрополи Павло.
Джерело: 24 Канал
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