Активність Британії у стримуванні агресії Росії викликає напругу в Парижі та Берліні, – ЗМІ

Велика Британія на тлі загрози вторгнення Росії довела, що є вірним союзником і партнером України. Тим самим вона змогла зміцнити свої позиції в Європі.

Видання FT пише, що у той час, як Берлін і Париж обережно ставилися до погроз Путіна та віддали перевагу стриманій дипломатії, Лондон прийняв оцінку Вашингтона про загрозу вторгнення. Велика Британія надає зброю Україні та розкриває деталі потенційних планів Росії.

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Це стратегія "глобальна Британія" в дії, яка демонструє рішучість, на відміну від того, що може зробити ЄС. Блоку складно стати основною платформою безпеки під час нинішньої кризи, коли найактивніша європейська країна перебуває за межами ЄС,

– каже науковий співробітник аналітичного центру Chatham House у Лондоні Еліс Білон-Галланд.

Довіра до Франції та Німеччини знизилася

Водночас проблема Франції та Німеччини в тому, що довіра до них знизилася. Позиція Берліна не підтримується у країнах Балтії та Східної Європи, де зростає невдоволення відмовою сприяти продажу зброї Україні та небажанням підтримувати санкції проти газогону "Північний потік-2".

Співробітник Інституту зовнішньої політики Джозеф де Век вважає, що безпекова криза стала ударом по ролі Німеччини в Європі. За його словами, раптом Берлін став стороннім спостерігачем.

Свою чергою Еммануель Макрон намагається подолати "фундаментальну недовіру", після того, як ініціював "зближення" з Путіним і стверджував, що Північноатлантичний альянс вже "помирає".

Велика Британія підтримує Україну: коротко