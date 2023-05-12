Активність ворога вздовж лінії розмежування відчутно зросла: у Повітряних силах назвали причину
Останнім часом активність російської тактичної авіації вздовж лінії розмежування відчутно зросла. Це особливо помітно на південно-східному напрямку.
Про це розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. В ефірі телемарафону він сказав, що активність ворога збільшилася протягом поточної доби, передає 24 Канал.
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Юрій Ігнат сказав, що наразі незрозуміло, з чим пов'язана така активність ворога. Можливо, окупанти чогось очікують чи бояться.
Але активність є. І якщо вони будуть в зоні ураження, то будемо їх знищувати,
– наголосив речник Повітряних Сил ЗСУ.
Він також зазначив, що для ефективної протидії ворогу нам потрібні нові винищувачі, зокрема F-16. Додамо, що Україні офіційно передали крилаті ракети Storm Shadow. Ця зброя може суттєво вплинути на хід війни. Тепер для окупантів не буде жодного безпечного місця для розташування своїх складів та військових штабів.
Відомо, що крилаті ракети Storm Shadow дозволять взяти під вогневий контроль всю тимчасово окуповану територію України. Для ворога на окупованих територіях не буде жодного безпечного місця.
Ворог змінив тактику
- Російські військові наприкінці квітня розпочали нову хвилю масованих ракетних атак проти України, а також завдають ударів "Шахедами". Зараз Росія атакує Україну ракетами як з моря, так і з повітря.
- Крім того, прифронтові міста та села України потерпають від нової загрози з боку Росії. Мовиться про керовані авіабомби (КАБ). Росія модернізувала свої бомби, зробивши їх крилатими.
- До такої тактики ворог вдався після того, як провалив кампанію масованих ударів по енергосистемі України.