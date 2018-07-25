Актор Пітер Мейх'ю, який зіграв Чубакку в "Зоряних війнах" потрапив до лікарні: подробиці
Американський актор Пітер Мейх'ю, популярний за роллю вукі Чубакки у фантастичній епопеї "Зоряні війни", госпіталізований. Відомо, що Пітер переніс операцію на хребті.
Про це повідомив сам Мейх'ю на сторінці в Twitter.
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Пітер Мейх'ю вибачився за мовчання у соціальних мережах і розповів, що у нього була запланована операція на хребті, яка повинна поліпшити мобільність актора.
"Все минуло вдало, наступні тижні підуть на відновлення. Спасибі лікарям, персоналу, сім'ї та друзям, що допомагали мені пройти через це", – прокоментував 74-річний Пітер.
Нагадаємо, Пітер став відомим не лише як актор, але й як людина зі зростом 2 метри 21 сантиметр. Власне, і Чубакка своїм зростом завдячує не гримерам і костюмерам, а генетиці актора.
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