Актор Пітер Мейх'ю, який зіграв Чубакку в "Зоряних війнах" потрапив до лікарні: подробиці

Американський актор Пітер Мейх'ю, популярний за роллю вукі Чубакки у фантастичній епопеї "Зоряні війни", госпіталізований. Відомо, що Пітер переніс операцію на хребті.

Про це повідомив сам Мейх'ю на сторінці в Twitter.

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Пітер Мейх'ю вибачився за мовчання у соціальних мережах і розповів, що у нього була запланована операція на хребті, яка повинна поліпшити мобільність актора.

"Все минуло вдало, наступні тижні підуть на відновлення. Спасибі лікарям, персоналу, сім'ї та друзям, що допомагали мені пройти через це", – прокоментував 74-річний Пітер.

Sorry, I’ve been quiet as of late. I’ve been planning & going through some spinal surgery to improve my mobility. It’s been a success & I’ll be spending the upcoming weeks recovering. A big thank you to the doctors, staff, my family & friends that have helped me through this. pic.twitter.com/fdfUelrsel — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) 24 июля 2018 г.

Нагадаємо, Пітер став відомим не лише як актор, але й як людина зі зростом 2 метри 21 сантиметр. Власне, і Чубакка своїм зростом завдячує не гримерам і костюмерам, а генетиці актора.