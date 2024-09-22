"Полон – час, який не лікує": у Києві відбулася акція на підтримку бійців "Азову"

У неділю, 22 вересня, у Києві відбулася традиційна акція на підтримку полонених бійців "Азову". Усі небайдужі українці цього разу зібралися біля станції метро "Виставковий центр".

Як повідомила кореспондентка 24 Каналу, на акцію підтримки традиційно вийшло чимало людей. Такі демонстрації – нагадування українцям та світовій спільноті, що сотні бійців "Азову" й досі перебувають у російському полоні.

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Ніхто не забутий

У неділю, 22 вересня, у Києві біля станції метро "Виставковий центр" відбулася традиційна акція Free Azovstal Defenders на підтримку полонених бійців "Азову". Воїни, які боронили Маріуполь протягом 86 днів, 82 з яких – у повному оточені, вже третій рік перебувають у ворожому полоні.

Під час останніх обмінів 13 та 14 вересня Україні вдалося повернути бійців полку "Азов", однак ще близько 700 осіб перебувають у полоні, де кожного дня переживають страшенні знущання ворога.

Небайдужі українці, рідні та близькі азовців вийшли на мирну демонстрацію з плакатами у руках. На них українці закликають не бути байдужими до тих, хто від травня 2022 року перебуває у полоні.



Акція на підтримку "Азову" / Фото Валентини Поліщук

Українці закликають суспільство не бути байдужим до долі полонених бійців "Азову", адже вони перебувають у нелюдських умовах. Ті, хто повертаються з російських таборів, втрачають десятки кілограмів ваги, мають хронічні захворювання, а їхній психологічний стан – серйозно травмований.



Українців закликають не мовчати про "Азов" / Фото Валентини Поліщук

До акції на підтримку "Азову" традиційно долучилися й водії. Вони також демонстрували плакати з вікна автівок, а інші – сигналили, що є символом підтримки.

Одна з учасниць акції вийшла на підтримку з щемливим дописом. На плакаті у формі серця жінка написала: "Полон – це час, який не лікує".



Щемливий допис на плакаті / Фото Валентини Поліщук

Окрім плакатів учасники акції також тримали символіку полку "Азов". Так, деякі учасники мали прапори з символікою бригади.



Прапори на підтримку "Азову" / Фото Валентини Поліщук

Акція на підтримку "Азову" у Києві – більше у галереї / Фото Валентини Поліщук

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення у російському полоні залишаються близько 8 тисяч військовослужбовців.