Попри виконання всіх вимог шахтарів керівництвом ВАТ Кривбасзалізрудком, а це підвищення заробітної плати, частина працівників шахт "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська" та "Терновська", продовжують акцію протесту і не виходять на поверхню.

Кандидат політичних наук Ростислав Балабан вважає, що це політичний пресинг для зниження рейтингу партії "Слуга народу" в Кривому Розі. Про це він заявив на 112 каналі в програмі Live Шоу.

"Грошима це не вирішиться. Пам’ятаємо, що дотепер страйкують шахтарі Кривбасу, які спустилися під землю. І виявляється, коли їм погасили грошові вимоги, тобто матеріальна частина вимог закінчилася, вони все одно залишилися під землею. Що це означає? Це почався етап політичного пресингу і політичних вимог. І, безумовно, такі події знижують рейтинг партії "Слуга народу", – впевнений кандидат політичних наук Ростислав Балабан.

Нагадуємо, правління "Кривбасзалізрудкому" проводила неодноразові переговори з представниками страйкарів, пропонувала різні варіанти підвищення заробітної плати. Адміністрація ВАТ "Кривбасзалізрудком" вже підвищила розміри тарифних ставок і окладів на 10-25% залежно від професій. Також був доповнений список професій працівників, яким підвищуються тарифні ставки і посадові оклади на 25%.

Додатково запропонували підвищення розмірів тарифних ставок і окладів всім працівникам підприємства на 10% з 01.10.2020. Але дотепер під землею знаходиться частина працівників, про це повідомлено в офіційній заяві правління ВАТ "Кривбасзалізрудком".

Адміністрація ПАТ "Кривбасзалізрудком" не відмовляється від подальших переговорів з протестувальниками, але виключно тоді, коли всі вони піднімуться на поверхню, – повідомляють у ВАТ "Кривбасзалізрудком".