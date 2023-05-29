Геноцид дітей України потрібно припинити: у різних куточках світу відбудеться масштабна акція
У понад 40 містах 24 країн світу проведуть демонстрації у рамках всесвітньої кампанії #SaveUkrainianChildren. Вони покликані привернути увагу до захисту українських дітей, що потерпають від геноциду, спровокованого Росією.
Зазначимо, відповідні акції пройдуть з 1 по 4 та з 10 по 11 червня. Власне, від минулого року 4 червня – це також День пам'яті дітей, які загинули внаслідок агресії Росії проти України, – інформує 24 Канал.
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Зло має бути покаране
Варто сказати, що від початку повномасштабного вторгнення ворог депортував, за різними оцінками, близько 300 тисяч дітей до своєї держави. Ба більше, у Кремлі це не приховують та навіть заявлять про вивезення 700 тисяч неповнолітніх.
Відповідно до статті 2 Конвенції ООН "Про запобігання злочинів геноциду і покарання за нього" те, що зробила Росія, є актом геноциду. Тому й важливо про це говорити світовій спільності, аби вона засудила злочини ворожої держави.
Учасники акцій планують провести мітинги з елементами перформансу у відомих локаціях своїх міст та закликати громадян всіх країн підписати петицію Save Ukrainian Children. Кампанію своїми новими тематичними творами підтримає видатний український митець Андрій Єрмоленко,
– йдеться в офіційному повідомленні.
Окрім того, там зазначено, що також активісти будуть закликати підписати петицію про видворення Росії з Радбезу Організації Об'єднаних Націй "#unrussiaUN Геть росію з ООН!". Власне, очевидно, що державі-терористці не місце в цій міжнародній структурі.
У який містах буде акція
- Австралія, Сідней, 3.06 (14:00, ратуша Сіднея);
- Австралія, Канберра, 10.06 (10:00, Canberra Avenue, посольство Росії);
- Бельгія, Брюссель, 2.06 (15.00, біля Офісу ООН);
- Кіпр, Пафос, 4.06 (18:00);
- Кіпр, Ларнака, 4.06 (17:00);
- Кіпр, Лімасол, 3.06;
- Чехія, Брно, 4.06 (11:30, Malinovského náměstí);
- Франція, Діжон, 3.06 (15:00, площа Дарсі);
- Франція, Нант, 3.06;
- Франція, Париж, 3.06 (16:00, Place de la Republique);
- Франція, Гренобль, 3.06 (15:00, Place Félix Poulat);
- Франція, Валанс, 3.06;
- Грузія, Батумі, 1.06 (18:30, площа Європи);
- Німеччина, Берлін;
- Німеччина, Дортмунд, 03.06 (13:00, Platz der Deutschen Einheit);
- Німеччина, Гайдельберг, 1.06 (15:30, Бісмаркпалац);
- Німеччина, Гамбург, 1.06;
- Німеччина, Мангейм, 1.06 (17:00, Марктплац);
- Угорщина, Будапешт;
- Італія, Козенца;
- Італія, Мілан, 1.06 (Кафедральний собор);
- Італія, Турин, 4.06 (16:00, Piazza Castello);
- Латвія, Рига, 3.06 (15:00 посольство Росії);
- Литва, Вільнюс, 5.06 (18:30, Соборна площа);
- Мальта, Валлетта, 3.06 або 4.06 (17:00, посольство Росії);
- Молдова, Кишинів, 1.06 (17:00, посольство Росії);
- Норвегія, Осло, 1.06 (17:00, площа Стротингет, будівля парламенту);
- Польща, Краків, 4.06 (12:00, Pomnik Adama Mickiewicza);
- Польща, Люблін, 1.06;
- Португалія, Лісабон, 3.06 (17:30, Placa Dom Pedro IV);
- Словаччина, Братислава;
- Словенія, Любляна, 1.06 (18:00, Парламент);
- Іспанія, Барселона, 2.06 (17:00, C/Bejar, 38);
- Іспанія, Малага, 04.06 (17:00, Plaza de la Constitución);
- Швеція, Гетеборг, 03.06;
- Швеція, Лінчепінг, 27.05 (Ukrainska Föreningen Östergötland);
- Швеція, Стокгольм, 4.06 (12:00, Sergels Torg);
- Швейцарія, Базель, 2.06 (18:30, Марктплац);
- Швейцарія, Женева, 1.06 (11:00, Place des Nations);
- Туреччина, Стамбул, 1.06 (15:00, Одакуле);
- Велика Британія, Данді, 1.06;
- Велика Британія, Лондон, 3.06 (16:00, Downing Street, 10);
- США, Флорида, Вест Палм Біч, 3.06;
- США, Массачусетс, Бостон, 11.06 (19:00, Public Garden);
- США, Пенсільванія, Філадельфія, 1.06;
- США, Техас, Остін, 10.06 (11:00, Капітолій штату Техас).
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Згадаємо до цієї теми, що міжнародний кримінальний суд в Гаазі у березні 2023 року видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової. Звинувачують їх якраз-таки у викрадення українських дітей.