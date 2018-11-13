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      Акція "ЗупиниЛося": у Києві зі скандалами та бійками взялися наводити порядок на дорогах

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      Активісти своїми силами наводять порядок на столичних автошляхах. Часом зі скандалами, штовханиною та навіть бійками розчищають дороги та ставлять на місце хамів за кермом. Аби дізнатись, як на це реагує поліція, де проводять свої заходи і хто найбільше порушує, до акції "ЗупиниЛося" долучився журналіст 24 каналу.

      8 година ранку. Проспект Миколи Бажана. Затори в бік Правого берега розтягуються на кілометри. Аби оминути тягнучку, багато водіїв об'їжджають її по пішоходній зоні.

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      Цікаво, що водії, хитро оминаючи такі величезні затори, намагаються протиснутися на пішоходну зону, де щодня ходять люди, між двома стовпчиками. І прямо їдуть аж до метро "Осокорки".


      Авто виїжджають на пішохідну частину, щоб оминути затори

      Та цього разу їм це не вдасться. Рух таким водіям перегороджують активісти проекту "ЗупиниЛося".


      Громадська ініціатива "ЗупиниЛося" в дії

      Нехтують правами пішоходів як водії на дешевих авто, так і на елітних. Навіть інкасатори з поліцейськими номерами не цураються оминати так затори. Всіх водіїв розвертають. Виняток – лише інкасатор.


      Громадська ініціатива "ЗупиниЛося" в дії

      Ми ловимо їх тут, бо ось відбійник. Їм вже рухатися немає куди. Відповідно ми хочемо, щоб людина провідчувала, наскільки вона провинилась, і може у неї щось за ті кілька десятків секунд в голові щось перемкнеться,
      – прокоментував співзасновник проекту "ЗупиниЛося" Костянтин Андріюк. 

      Дехто визнає своє порушення, інші – починають сперечатися. Тому для таких водіїв є спеціальна наліпка. Аби більше людей бачили, що за кермом водій, який не дотримується правил дорожнього руху. 


      Громадська ініціатива "ЗупиниЛося" в дії

      Та борються активісти також з неправильним паркуванням. Позначали наліпками автомобілі біля Генеральної прокуратури, Верховної Ради, великих торговельних центрів.

      Всі розуміють, що поліції на всіх не вистачає, і треба всім, хто скільки може, стільки боротися, робити зауваження,
      – переконаний співзасновник проекту "ЗупиниЛося" Сергій Болотніков.

      І чим більше активісти роблять свою справу, тим більше людей їх підтримує. Адже чим ближче до зими, тим ситуація на дорогах столиці все хаотичніша.

      Автор: Едуард Крижанівський
      Теги: Новини Києва Новини України Авто Нові правила паркування
      Джерело: 24 канал
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