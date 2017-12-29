Акції українських компаній виявились найприбутковішими у 2017 році, – Bloomberg

У 2017 році акції українських компаній мали найбільший попит на світовому ринку.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

2017 рік видався успішним для українського фондового індексу. Український показник тримався на рівні 80%.



Індекс найприбутковіших акцій

Видання пояснює таку позицію відновленням української економіки та оптимістичними прогнозами від Міжнародного валютного фонду.

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Також серед країн-лідерів Казахстан та Монголія. Їхні фондові індекси показали результат у 64% та 63% відповідно.