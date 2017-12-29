Акції українських компаній виявились найприбутковішими у 2017 році, – Bloomberg
15:54, сьогодні 243 Читать новость на русском
У 2017 році акції українських компаній мали найбільший попит на світовому ринку.
Про це повідомляє видання Bloomberg.
2017 рік видався успішним для українського фондового індексу. Український показник тримався на рівні 80%.
Індекс найприбутковіших акцій
Видання пояснює таку позицію відновленням української економіки та оптимістичними прогнозами від Міжнародного валютного фонду.
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Також серед країн-лідерів Казахстан та Монголія. Їхні фондові індекси показали результат у 64% та 63% відповідно.
Джерело: 24 Канал
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