Волонтер назвав 7 найпотрібніших речей для військових на фронті

Наші захисники на Донеччині продовжують героїчно боротися з ворогом. Однак зараз – у зимовий період – вони особливо потребують зокрема теплої форми та пристроїв, що зігрівають.

Про це 24 каналу розповів волонтер, засновник БФ "Все для перемоги" Геннадій Васьків. Також він зазначив, що залишаються найактуальнішими для українських військових автівки та дрони.

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В Бахмуті – вуличні бої

Волонтер відвідав чотири підрозділи з різних бригад у Бахмуті і дізнався про 7 базових та актуальних потреб наших захисників.

Автівки.

"Дуже потрібні пікапи, джипи або бусики, у всіх має бути повнопривідна механіка", – зазначив він.

Дрони. За словами Васьківа вони дуже актуальні, особливо в районі Бахмуту.

"Mavic 2 вже переважно не просять, потребують Mavic 3. Танкісти благають, дайте хоч Mavic 2, тому що ми без "очей", нічого не бачимо. Адже в Бахмуті фактично вже ідуть вуличні бої в частині міста, і їм потрібно бачити через вулицю, що відбувається", – наголосив засновник БФ "Все для перемоги".

Генератори також залишаються дуже актуальними для військових.

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Зимова форма – конче потрібна захисникам.

"Я був на позиції хлопців і бачив, як вони стоять в осінній формі, попри морози. Це неправильно, і чим можемо, допомагаємо їм", – підкреслив він.

Зігріваючі пристрої. За його словами, хлопці просять саморозігріванних устілок, якими користуються лижники, а також зігрівальні елементи, які можна сховати в рукавиці чи під куртку.

Тепловізори – теж дуже потрібні військовим.

Самрозігріваюча їжа, так звана тактична.

"Вона швидко саморозігрівається і не видає нашу позицію ворогу, якщо триває близький бій", – розповів Геннадій Васьків.

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