Майже 154 тисячі ворогів та понад 40 одиниць техніки: втрати ворога станом на 6 березня

6 березня 2023, 07:43
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Щодня російська армія стрімко скорочується. Все завдяки титанічним зусиллям ЗСУ. Лише за минулу добу українські бійці ліквідували 650 окупантів.

Натомість загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули вже 153 770 загарбників.

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Втрати ворога у техніці

  • танків – 3423 (+9);
  • бойових броньованих машин – 6 703 (+11);
  • артилерійських систем – 2433 (+7);
  • РСЗВ – 488 (+0);
  • засобів ППО – 250 (+2);
  • літаків – 302 (+0);
  • гелікоптерів – 289 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2086 (+15);
  • крилатих ракет –  873 (+0);
  • кораблів/катерів – 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5307 (+8);
  • спеціальної техніки – 234 (+2).


Втрати ворога станом на ранок 6 березня 

Втрати ворога на фронті: останні новини

  • Внаслідок збиття ЗСУ російського літака Су-34 окупант загинув, ще один – поранений. Стало відомо, що загинув старший інспектор-льотчик майор Алєксандр Бондарєв
  • Наші військові 77-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили підрозділ окупантів, на більшості членів якого були елементи форми військових нашої держав. Військові припустили, що одяг та взуття зняли з полонених або загиблих українських воїнів.
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Автор: Діана Квасневська