Майже 154 тисячі ворогів та понад 40 одиниць техніки: втрати ворога станом на 6 березня
6 березня 2023, 07:43Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Щодня російська армія стрімко скорочується. Все завдяки титанічним зусиллям ЗСУ. Лише за минулу добу українські бійці ліквідували 650 окупантів.
Натомість загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули вже 153 770 загарбників.
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Втрати ворога у техніці
- танків – 3423 (+9);
- бойових броньованих машин – 6 703 (+11);
- артилерійських систем – 2433 (+7);
- РСЗВ – 488 (+0);
- засобів ППО – 250 (+2);
- літаків – 302 (+0);
- гелікоптерів – 289 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2086 (+15);
- крилатих ракет – 873 (+0);
- кораблів/катерів – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5307 (+8);
- спеціальної техніки – 234 (+2).
Втрати ворога станом на ранок 6 березня
Втрати ворога на фронті: останні новини
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