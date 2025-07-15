Трагічна загибель українки в Албанії: у МЗС розповіли деталі

В Албанії загинула громадянка України. За словами родичів, жінка приїхала туди з туристичною метою.

Про це повідомляють джерела 24 Каналу в МЗС.

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Що відомо про загибель українки в Албанії?

Відповідно до даних зовнішньополітичного відомства України, 11 липня на "гарячу" лінію Посольства України в Албанії надійшла інформація про смерть громадянки України. Там вказали, що вона була 1983 року народження.

За інформацією родичів, вона приїхала в Албанію з туристичною метою.

Смерть громадянки настала через нещасний випадок на воді. Прийнято рішення про перевезення тіла в Україну,

– повідомили в МЗС.

Зазначається, що Консульська посадова особа надає допомогу у репатріації тіла померлої громадянки України. Справа перебуває на контролі установи.

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Нагадаємо, у затопленому кар’єрі в Запоріжжі 17-річний юнак пірнув у воду та не з’явився на поверхні. До пошуків залучили водолазів ДСНС та підводний дрон рятувальників.

Тіло хлопця виявили наступного дня на глибині 10 метрів, за 10 метрів від берега.